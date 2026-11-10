Por Redacción EC

La cantante peruana Mackeily Luján volvió a convertirse en protagonista de la noche cuando su presentación junto a La Bella Luz tomó un giro inesperado. El pasado 6 de noviembre, durante un concierto en el Estadio Musga, el alcalde de Comas, Jean Paul Granados, interrumpió el espectáculo para acercarse a la vocalista, entregarle un ramo de flores y otorgarle un reconocimiento. La escena no pasó inadvertida entre los asistentes y rápidamente llegó a las redes sociales, donde despertó opiniones divididas.

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