La cantante peruana Mackeily Luján volvió a convertirse en protagonista de la noche cuando su presentación junto a La Bella Luz tomó un giro inesperado. El pasado 6 de noviembre, durante un concierto en el Estadio Musga, el alcalde de Comas, Jean Paul Granados, interrumpió el espectáculo para acercarse a la vocalista, entregarle un ramo de flores y otorgarle un reconocimiento. La escena no pasó inadvertida entre los asistentes y rápidamente llegó a las redes sociales, donde despertó opiniones divididas.

Conocida popularmente como la “Muñequita de Porcelana”, Luján ha recorrido un camino artístico marcado por la cumbia norteña. Antes de incorporarse a La Bella Luz en febrero de 2025, formó parte de Papillón, agrupación con la que continuó fortaleciendo su presencia musical. Su trayectoria fue creciendo dentro de la escena tropical hasta alcanzar orquestas de alcance nacional, consolidando así su lugar en el género.

Esta es la trayectoria de Mackeily Luján cuando nació en Chiquitoy en la región de la Libertad

La historia musical de Mackeily Vanessa Luján Villanueva comenzó en Chiquitoy, localidad del distrito de Santiago de Cao, en La Libertad, donde descubrió desde pequeña su vocación por el canto. A los nueve años empezó a presentarse en actividades escolares y agrupaciones de su región, dando sus primeros pasos frente al público. Más adelante, integró orquestas de Chiquitoy y Trujillo, además de participar en los programas Los Pequeños Gigantes y La Voz Kids, experiencias que marcaron su formación artística.

En 2021 llegó a Papillón, agrupación en la que permaneció hasta febrero de 2025 y que, según expresó al despedirse, contribuyó a su crecimiento profesional. Apenas unos días después, el 22 de febrero, La Bella Luz anunció su incorporación como nueva vocalista junto a Héctor Boza, en medio de una renovación de integrantes liderada por Óscar Custodio. Desde entonces, la joven de 22 años, conocida como la “Muñequita de Porcelana”, ha ganado popularidad entre los seguidores de la cumbia, con más de 59 mil seguidores en Instagram y medio millón en TikTok. Su carisma, presencia escénica y voz han despertado elogios entre los fanáticos de la orquesta.

Después de su ruptura con Dimas Ysla priorizó su trabajo artístico siendo la vocalista más reconocida

Con el paso de los meses, Mackeily Luján fue ganando protagonismo en La Bella Luz, participando en presentaciones en Lima y distintas ciudades del país. Su desenvolvimiento sobre el escenario y la constante difusión de sus actividades en redes sociales contribuyeron a posicionarla entre las voces más populares de la agrupación. Sin embargo, su trayectoria también estuvo vinculada a episodios que trascendieron el ámbito musical.

En agosto de 2026, la cantante se pronunció sobre la denuncia presentada por su excompañera Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, entonces director musical de La Bella Luz, por presunto acoso y tocamientos indebidos. Luján manifestó que desconocía la magnitud de los hechos y expresó su solidaridad con la denunciante. En el plano sentimental, también acaparó titulares por su relación con Dimas Ysla, de Gran Orquesta Internacional, romance que hicieron público a fines de 2025 y que terminó de mutuo acuerdo en octubre de 2026. Tras la ruptura, aseguró que concentraría sus esfuerzos en su carrera artística.

Fue reconocida por el alcalde de Comas con un ramo de flores por su talento y trascendencia

La más reciente aparición de Mackeily Luján fuera de lo estrictamente musical tuvo lugar durante un concierto de La Bella Luz en el Estadio Musga de Comas. En plena presentación, el alcalde Jean Paul Granados subió al escenario con un ramo de flores y un reconocimiento destinado a la vocalista. Frente a los asistentes, explicó que el homenaje buscaba destacar su talento y su contribución a la difusión de la música peruana. “Es un reconocimiento por talentosa, que está llevando nuestras canciones muy lejos y que está trascendiendo barreras”, expresó la autoridad.

Sorprendida por el gesto, Luján recibió las flores, agradeció el homenaje y abrazó al burgomaestre antes de que el espectáculo continuara. Sin embargo, el momento no tardó en trasladarse a TikTok y otras plataformas digitales, donde surgieron opiniones divididas. Mientras algunos celebraron la distinción, otros cuestionaron la interrupción del concierto y que el reconocimiento estuviera dirigido únicamente a una integrante de la orquesta. El episodio ocurrió semanas después de que la cantante anunciara su separación de Dimas Ysla, mientras continúa consolidando su carrera en La Bella Luz.