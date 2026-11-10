En un movimiento inesperado tras la reestructuración corporativa bajo el mando de Skydance, James Gunn y Peter Safran dejan sus puestos como copresidentes de DC Studios a partir del 1 de diciembre. En su lugar, la compañía ha nombrado a Jeremy Latcham, un veterano con amplio recorrido en la industria del entretenimiento y figura clave en los años dorados de Marvel Studios, como nuevo presidente y director creativo del estudio.

Si te preguntas quién es Jeremy Latcham, cuál es su historial en el cine de superhéroes y qué significa este cambio de mando para el futuro del Universo DC (DCU), aquí te contamos todos los detalles.

El histórico cambio de mando en DC Studios tras la era Gunn y Safran

La salida de James Gunn y Peter Safran marca el fin de una etapa de cuatro años caracterizada por un intento de reestructuración integral del catálogo cinematográfico y televisivo de DC. Nombrados originalmente en 2022 para crear un ecosistema interconectado capaz de rivalizar con Disney y Marvel, la dupla supervisó lanzamientos como “Superman”, la serie “Peacemaker”, “Lanterns” y “Clayface”.

Jeremy Latcham will join Skydance Motion Picture Group as President and Chief Creative Officer, DC Studios. James Gunn and Peter Safran will step away from their leadership roles after four years transforming DC and resetting the Studio’s foundation. David Ellison, Chairman and CEO, and Ynon Kreiz, Co-CEO, of Skydance said: “James and Peter launched a new era for DC Studios and led it through a period of real transformation, resetting the foundation and building a slate we’re incredibly proud of. We’re grateful for their passion, contributions and commitment to this legendary brand. Jeremy has been a longtime creative partner to both, and we have complete confidence that James and Peter will ensure a smooth, collaborative transition and continue this work with care. We look forward to working with Jeremy to build the next generation of DC storytelling and to doubling down on our commitment to fans.” https://t.co/qpYkjSaJTN — Skydance (@Skydance) November 9, 2026

Sin embargo, tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance, los ejecutivos David Ellison e Ynon Kreiz optaron por reconfigurar el liderazgo de la división. Gunn confesó públicamente las dificultades de equilibrar las tareas corporativas con la labor creativa, señalando que la faceta empresarial resultaba desafiante. Ahora, tanto Gunn como Safran regresarán de tiempo completo a la producción y dirección de proyectos específicos, incluyendo la secuela “Superman: Man of Tomorrow” y la producción de “The Batman: Part II”.

Trayectoria de Jeremy Latcham: De los inicios del UCM a DC Studios

Jeremy Latcham no es un desconocido en el género de superhéroes. Su carrera despegó en Marvel Studios, donde ingresó en 2004 y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente sénior de producción y desarrollo. Latcham formó parte de la mesa ejecutiva que impulsó la fase inicial del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), trabajando codo a codo con Kevin Feige.

Durante su paso por Marvel, participó en la producción de algunos de los éxitos más taquilleros y aclamados por la crítica, tales como:

“Iron Man” (2008)

“The Avengers” (2012)

“Guardians of the Galaxy” (2014)

“Avengers: Age of Ultron” (2015)

“Spider-Man: Homecoming” (2017)

Su conexión con James Gunn y producciones recientes

Curiosamente, Jeremy Latcham y James Gunn guardan un vínculo profesional que se remonta a diez años atrás. Latcham fue uno de los ejecutivos principales que confió en la visión de Gunn para adaptar “Guardians of the Galaxy” en 2014, un proyecto arriesgado dentro de Marvel que terminó convirtiéndose en un fenómeno global.

Tras su salida de Marvel Studios en 2017, Latcham continuó produciendo largometrajes destacados en Hollywood. Firmó un acuerdo con Hasbro Entertainment y produjo la adaptación cinematográfica “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” (2023), además de vincularse a proyectos de alto perfil como la adaptación live-action de “Naruto” dirigida por Destin Daniel Cretton.

¿Qué pasará con el futuro del Universo DC (DCU)?

Como nuevo presidente y director creativo de DC Studios, Jeremy Latcham asume la responsabilidad total sobre las decisiones de cine, televisión y animación. A diferencia de sus predecesores, Latcham reportará directamente a Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Skydance Motion Picture Group, integrando a DC dentro de la estructura tradicional de cine del estudio.

Aunque no se ha anunciado una cancelación masiva de los proyectos en desarrollo, la llegada de Latcham busca aportar orden organizativo, experiencia en producción masiva y un enfoque orientado a apelar a audiencias globales. La transición se perfila como un paso estratégico para consolidar las bases del DCU y optimizar la rentabilidad de las producciones de superhéroes en los próximos años.