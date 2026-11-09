James Gunn deja la dirección de DC Studios junto a Peter Safran. Descubre quién es su reemplazo, las razones del cambio directivo y qué pasará con las próximas películas. (Foto: Warner Bros.)
James Gunn deja la dirección de DC Studios junto a Peter Safran. Descubre quién es su reemplazo, las razones del cambio directivo y qué pasará con las próximas películas. (Foto: Warner Bros.)
Por Paolo Valdivia

El universo cinematográfico de superhéroes acaba de sufrir un giro argumental digno de sus mejores cómics. En una noticia bomba reportada por The Hollywood Reporter, James Gunn y Peter Safran dejan la presidencia de DC Studios tras un período al frente de la reestructuración creativa de la compañía.

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