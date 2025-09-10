La comunidad de fans de DC quedó sorprendida esta semana luego de que James Gunn, director de DC Studios, confirmara que Superman regresará a los cines en julio de 2027 con la película “El Hombre del Mañana”. Sin embargo, lo que parecía un anuncio directo de secuela terminó convirtiéndose en un enigma. El propio Gunn aclaró que el filme no debe considerarse Superman 2, lo que ha generado una ola de preguntas y especulaciones sobre cuál será el rumbo real de la saga del kryptoniano.

La confusión no es menor: la anterior película de Superman significó un relanzamiento total del héroe bajo la visión de Gunn, y tras su éxito en taquilla, todo apuntaba a que la continuación sería inmediata. Ahora, sus declaraciones han abierto un debate entre los seguidores: si no es una secuela… ¿qué lugar ocupa “El Hombre del Mañana” dentro del Universo DC?

¿QUÉ DIJO JAMES GUNN SOBRE “EL HOMBRE DEL MAÑANA”?

Gunn fue claro: aunque “El Hombre del Mañana” es la siguiente película de la saga de Superman, no se trata de una secuela directa. “No estoy seguro de cómo definirías ‘secuela directa’”, respondió en Threads. Según él, incluso la segunda temporada de “Peacemaker” funcionará como precuela de esta cinta, lo que sugiere una estrategia narrativa más amplia y entrelazada.

Lo confirmado hasta ahora es que Superman (David Corenswet) y Lex Luthor (Nicholas Hoult) serán piezas centrales. El villano vestiría por primera vez su icónico traje de guerra, algo adelantado en ilustraciones oficiales compartidas en Instagram. Además, Gunn insinúa que un suceso clave en “Peacemaker” podría impactar directamente en “El Hombre del Mañana”, aunque se guarda los detalles.

La incógnita mayor radica en si veremos finalmente una Superman 2 formal en el futuro o si Gunn seguirá expandiendo la franquicia a través de películas que orbitan alrededor del héroe, pero sin ajustarse a la etiqueta clásica de “secuela”.

James Gunn es un cineasta y guionista estadounidense, copresidente y codirector del Universo DC. (Foto: Tristan Fewings / Getty Images for Warner Bros) / Tristan Fewings

LO QUE SE SABE HASTA AHORA SOBRE “EL HOMBRE DEL MAÑANA”

El Hombre del Mañana se estrenará en julio de 2027.

se estrenará en julio de 2027. No será Superman 2 , sino un nuevo capítulo dentro del Universo DC.

, sino un nuevo capítulo dentro del Universo DC. David Corenswet y Nicholas Hoult regresan como Superman y Lex Luthor.

La segunda temporada de " Peacemaker" servirá como precuela.

servirá como precuela. Gunn promete que habrá conexiones narrativas, pero mantiene en secreto la trama principal.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HOMBRE DEL MAÑANA”?

La fecha oficial de estreno fue confirmada por el propio James Gunn el miércoles 3 de septiembre a través de sus redes sociales: “Man of Tomorrow” llegará a los cines el 9 de julio de 2027, exactamente dos años después de la cinta anterior. Gunn acompañó su anuncio con una ilustración exclusiva a cargo del legendario Jim Lee, en la que aparecen Superman y Lex Luthor. Esta imagen, en versión cómic, insinúa el regreso del villano con una nueva armadura, uno de los grandes atractivos visuales de la próxima película.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL REPARTO DE “MAN OF TOMORROW”?

El elenco confirmado por los estudios DC incluye a David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor, ambos repitiendo sus papeles tras el éxito anterior. También regresarán Rachel Brosnahan como Lois Lane, junto a Wendell Pierce (Perry White), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) e Isabela Merced (Hawkgirl). Se especula con la aparición de nuevos y clásicos personajes del universo DC.

David Corenswet ha sido confirmado para "El hombre del mañana" (Foto: Kate Green / Getty Images for Warner Bros) / Kate Green

