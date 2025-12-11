“Supergirl”: Tráiler oficial y fecha de estreno

La versión cinematográfica de “Supergirl”, protagonizada por Milly Alcock, llegará a los cines el 25 de junio de 2026, marcando uno de los estrenos más esperados dentro del nuevo universo de DC que impulsa James Gunn. La película tomará como base el aclamado cómic “Supergirl: Woman of Tomorrow”, una obra que redefinió al personaje con un tono más maduro, introspectivo y emocionalmente contundente.

Tráiler oficial de “Supergirl”

La película, dirigida por Craig Gillespie, adapta el cómic de “Supergirl: Woman of Tomorrow”, arco original escrito por Tom King y dibujado por Bilquis Evely, el cuál presentó una versión distinta de Kara Zor-El: más endurecida, marcada por el trauma y enfrentando un viaje emocional y moral junto a una joven huérfana en busca de venganza.

La cinta conservará ese espíritu de western espacial y aventura épica, donde Supergirl deberá confrontar su pasado, sus límites y la brutalidad del universo lejos de la Tierra para ver luego como conecta con “Superman”.

¿Quién es la nueva Supergirl?

Tras su salto a la fama en “House of the Dragon”, Milly Alcock asume un rol que exige fuerza física, vulnerabilidad emocional y presencia heroica. Su versión de Kara promete alejarse de interpretaciones más luminosas para explorar una figura marcada por la pérdida de Krypton y la responsabilidad de sobrevivir cuando otros no pudieron.

Actores de “Supergirl”

Milly Alcock

Matthias Schoenaerts

Eve Ridley

David Krumholtz

Emily Beecham

Jason Momoa

