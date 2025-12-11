Todo sobre “Supergirl”, que ya lanzó su primer tráiler al ritmo de Blondie

La última película de “Superman” fue un éxito moderado para DC Studios. Pero el reinicio de su saga de historias de superhéroes tendrá su verdadera prueba de fuego con la próxima cinta, donde toman a un personaje secundario y lo convierten en protagonista: “Supergirl”, la prima del Hombre de Acero.

El jueves DC Studios lanzó en redes sociales el primer teaser tráiler de “Supergirl”. A diferencia de un tráiler normal, aquí no se revela la historia, solo momentos que establecen el tono de la cinta y crean suficiente curiosidad como para animar a los espectadores a ir al cine.

Protagonizada por Milly Allcock (“La casa del dragón”), “Supergirl” sigue a Kara Zor El, quien sobrevivió a la destrucción del planeta Krypton, pero que no viajó a la Tierra junto a su primo menor, Kal-El, quien terminaría convirtiéndose en Superman. Por azares de la ciencia ficción ella llega años después, cuando su familiar ya es un héroe establecido y adulto, mientras que ella está a punto de salir de la adolescencia. Dirige Craig Gillespie (“Yo, Tonya”) con guion de Ana Nogueira.

La cinta adaptará el cómic “Supergirl: La Mujer del Mañana”, escrito por Tom King con dibujos de Bilquis Evely, publicado originalmente en 2021. Dicha historia sigue a la niña Ruthye, extraterrestre que se va de su casa para vengarse del criminal de guerra Krem de las Colinas Amarillas, quien mató a su padre. En el camino se encuentra con Kara, convenciéndola de unirse a su viaje. En la película Eve Ridley (“The Witcher”) será Ruthye, mientras que Matthias Schoenaerts (“La vieja guardia”) será Krem. Pero a diferencia del cómic también aparecerá el personaje Lobo interpretado por Jason Momoa, que ya no será Aquaman.

Vale resaltar que la presencia del actor Matthias Schoenaerts podría ser un problema para la promoción de la cinta. El actor fue sentenciado a seis meses de cárcel a inicios de mes por conducir sin licencia, condena que llega luego de 11 anteriores ofensas relacionadas a su conducta al volante. Aunque acuerdo al portal Deadline las probabilidades de que realmente acabe en prisión son casi inexistentes.

El director y productor James Gunn, cabeza de DC Studios junto a Peter Safran, lleva años desarrollando un nuevo universo DC para el cine que pueda competir con la saga de Marvel, cuyo estreno más reciente, “Los Cuatro Fantásticos”, hizo 521 millones de dólares en julio último. En comparativa “Superman”, lanzada el mismo mes, hizo 616 millones de dólares.

Además de “Supergirl”, DC Studios se prepara a estrenar una película del villano de Batman “Clayface”, la secuela de “Superman” titulada “El Hombre del Mañana” y la secuela de “The Batman” dirigida por Matt Reeves, aunque esta cinta no estará conectada con el nuevo universo. De igual manera llegará la serie de acción real “Lanterns”, basada en el cómic “Green Lantern”.