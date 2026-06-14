Jefe de Comisaría de Santa Rosa

José Ríos Dávila, jefe de la Base antidrogas Nauta

El proceso había empezado en junio del 2023, fecha en que fueron detenidos los policías. Contra ellos se presentó una serie de conversaciones interceptadas legalmente que revelaban el apoyo que daban a las mafias del narcotráfico que operaban junto con grupos criminales brasileños.

Diálogos entre narcos y policias

Sin embargo, el pasado 4 de mayo la defensa del narcotraficante Alexander García Cruz ‘Calamina’ y del policía Ríos apelaron la prolongación de la prisión efectiva que debería culminar en junio, fecha que coincidía con el adelanto de sentencia programada.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora, integrada por Atarama Lonzoy y Guillermo Bendezú, dio la razón por mayoría a la defensa y declaró infundado el requerimiento fiscal disponiendo la inmediata libertad de ambos procesados.

Magistrado Aldo Altarama Lonzoy

Magistrado Guillermo Bendezú Cigarán

La magistrada Melina Vargas votó en contra al considerar que el proceso había sido retrasado por la defensa de los procesados ​​​​y ante la gravedad de los cargos.

Días después, el 1 de junio, el abogado del otro policía, Christian Valera Salas, también solicitó la aplicación del recurso presentado por su colega. La sala integrada por el mismo Atarama Lonzoy y Laulate Lozano dio la razón nuevamente al procesado y le dio libertad inmediata. Melina Vargas se inhibió del caso, también por la gravedad de los cargos.

—Malas señales—

El Caso Frontera Libre había sido uno de los primeros donde se revelaba la infiltración del narcotráfico en el personal antidrogas que laboraba en la frontera con Brasil y Colombia.

Operativos antidrogas eran alertados a narcos por policías corruptos

Las indagaciones permitieron establecer que Ríos Dávila, jefe de la base antidrogas, y Valera Salas, comisario de Santa Rosa de Yavarí, no serían los únicos policías comprometidos.

El pasado 9 de junio, el Juzgado Penal Supraprovincial de Loreto condenó a Delmar García Cruz y a los efectivos José Ríos Dávila y Christian Valera Salas a 17 años de prisión efectiva, y a los demás procesados a 16 años de cárcel efectiva. Sin embargo, tres de ellos siguen libres cuando se dictó la sentencia gracias a una cuestionada resolución judicial.

Unidad de Investigación.