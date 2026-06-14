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Resumen

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La Fiscalía Antidrogas de Loreto pedía 17 años de prisión para los policías José Ríos Dávila y Christian Valera y 16 años para cuatro narcotraficantes. Los seis implicados debían permanecer en prisión preventiva hasta el pasado 6 de junio, fecha en que se debía culminar el juicio oral y adelantar la sentencia. Pero todos quedaron en libertad.

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