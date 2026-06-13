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Resumen

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Sino votaron, después no se quejen. Son, para decirlo con elegancia casi parecida a la tolerancia; los que se perdieron la oportunidad de ser iguales en la única ocasión en la que todos los peruanos somos iguales. No son mejores, qué va; pero tampoco quiero decir que son peores.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.