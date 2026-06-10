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Resumen

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Roberto Sánchez y su cambio de discurso.
Roberto Sánchez y su cambio de discurso.
Por Thalía Cadenas

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, evita ahora responder de manera enfática si reconocerá los resultados electorales en caso de que estos no le sean favorables, modificando así el discurso que sostuvo hasta el 7 de junio, cuando aseguraba que respetaría la voluntad popular expresada en las urnas.

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