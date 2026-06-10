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Franco Salinas fue congresista y vocero de Acción Popular en el periodo 2020-2021. (Foto: Archivo del Congreso)
Franco Salinas fue congresista y vocero de Acción Popular en el periodo 2020-2021. (Foto: Archivo del Congreso)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del excongresista Franco Salinas como viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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