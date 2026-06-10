Resumen
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El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del excongresista Franco Salinas como viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
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