El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del excongresista Franco Salinas como viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Mediante la Resolución Suprema N° 119-2026-JUS, publicada este miércoles 10 de junio, se aceptó la dimisión al cargo de Salinas López, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El excongresista de Acción Popular había sido nombrado como viceministro el pasado 6 de abril, mediante la Resolución Suprema 071-2026-JUS, en reemplazo de Walther Javier Iberos Guevara.

Tras la oficialización de la renuncia de Salinas López, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó a Yessica Yabar Ugarte en dicho puesto.

Esto se dio a través de la Resolución Suprema 120-2026-JUS, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Ambas resoluciones supremas están firmadas por el presidente José María Balcázar y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

Cabe recordar que Franco Salinas fue congresista durante el periodo 2020-2021, durante los gobiernos de transición de Martín Vizcarra (2018-2020) y Francisco Sagasti (2020-2021), y vocero de la bancada de Acción Popular.