la Mesa Directiva Conjunta está integrada por representantes de seis grupos parlamentarios. (Foto: Congreso)
la Mesa Directiva Conjunta está integrada por representantes de seis grupos parlamentarios. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El nuevo Congreso bicameral ya tiene conformada su Junta de Portavoces Conjunta para el periodo anual de sesiones 2026-2027, instancia que reúne a los representantes de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados.

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