El nuevo Congreso bicameral ya tiene conformada su Junta de Portavoces Conjunta para el periodo anual de sesiones 2026-2027, instancia que reúne a los representantes de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el documento oficial del Congreso, la Mesa Directiva Conjunta está integrada por representantes de seis grupos parlamentarios: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

Ellos son Miguel Ángel Torres Morales, de Fuerza Popular; Óscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno; Alejandro Muñante Barrios, de Renovación Popular; y Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú.

Junta de Portavoces Conjunta.

Los portavoces titulares en el Senado serán Patricia Juárez de Fuerza Popular, José Castillo (Juntos por el Perú), Lourdes Alcorta (Renovación Popular), Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno), Daniel Barragán (Obras) y Alfonso López Chau (Ahora Nación).

En la Cámara de Diputados figuran Cecilia Chacón (Fuerza Popular), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), Roxana Rocha (Renovación Popular), Víctor Piñan (Obras) y César Holguín (Ahora Nación).

En total, el nuevo Parlamento está compuesto por 60 senadores y 130 diputados, cifras consignadas en el documento de la Junta de Portavoces Conjunta.

Con la instalación de ambas cámaras y la conformación de sus órganos de coordinación, el Congreso bicameral inició formalmente el periodo anual de sesiones 2026-2027, correspondiente a la primera legislatura del nuevo Parlamento.