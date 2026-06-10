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Resumen

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El nuevo presidente del Perú, que se definirá entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), será proclamado tras una segunda vuelta electoral del 7 de junio con resultados bastante ajustados. En ese contexto, será clave la labor de los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver las actas observadas, que se estima que sumarán poco más de 1.500.

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