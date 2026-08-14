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Érase una vez un país al revés...

“… continuó el zanjón del ‘Tucán’, pero en el suyo los vehículos paran en semáforos y los peatones cruzan por muy espaciados puentes Bailey”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Donde, luego de una década de retraso, se está por concluir la línea 2 del metro de Lima, que ha costado una millonada y que llegará al aeropuerto Jorge Chávez, pero no al actual, sino al que está poblado de fantasmas. Ello pese a que se pudo hacer el cambio a tiempo. Donde cualquier alternativa que se apruebe para subsanar el absurdo implicará mucho dinero público y bastante tiempo para ejecutarse.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.