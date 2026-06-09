La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) calificó como un “empate técnico” el resultado de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En su declaración preliminar presentada en Lima, la jefa de la misión, Annalisa Corrado, señaló que el proceso concluyó de manera competitiva tras una jornada electoral tranquila y ordenada.

“La campaña, de escasa intensidad, transcurrió en gran medida de forma pacífica, aunque se registraron casos de racismo y discriminación. La organización de las elecciones se llevó a cabo de forma adecuada. La jornada electoral transcurrió en un ambiente tranquilo y ordenado, aunque con algunos incidentes aislados, y los observadores de la UE valoraron positivamente los procesos de votación y escrutinio. La presencia de personeros y de observadores contribuyó a la transparencia del proceso”, resaltaron.

La MOE UE destacó que el escrutinio en las mesas de votación observadas fue rápido y transparente. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la publicación de las primeras actas una hora después del cierre de las urnas, en un portal que se actualiza periódicamente.

La organización de los comicios fue valorada positivamente por los observadores europeos, quienes indicaron que la administración electoral estuvo adecuadamente preparada para el 7 de junio. La presencia de personeros de los partidos políticos y observadores nacionales en los locales de votación fue un factor determinante que aportó transparencia al proceso de votación.

“En general, la jornada electoral transcurrió de forma tranquila y ordenada, y las autoridades abordaron rápidamente los incidentes aislados que se produjeron”, resaltó la misión.

Los observadores de la UE, desplegados en todos los departamentos del país, confirmaron que se respetaron los procedimientos de sufragio en la gran mayoría de las mesas visitadas.

La misión, integrada por más de 150 observadores internacionales, permanecerá en el país para seguir de cerca el procesamiento de los resultados. Una vez finalizado el proceso electoral, la UE presentará un informe final detallado que incluirá recomendaciones técnicas para futuras reformas electorales en el Perú.