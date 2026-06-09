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Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, encabezó la conferencia de prensa. (MOE UE)
Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, encabezó la conferencia de prensa. (MOE UE)
Por Redacción EC

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) calificó como un “empate técnico” el resultado de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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