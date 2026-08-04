Para la elección del próximo 4 de octubre, los vecinos barranquinos tendrán que elegir a su alcalde entre siete opciones. Dos de ellos, Antonio Mezarina (Somos Perú) y Juan José Rodríguez (Libertad Popular), buscan retornar al poder municipal tras gestiones pasadas; mientras que la actual gestión edil de Renovación Popular postula a Manuel Espinoza, actual gerente municipal, quien lleva como regidora número 1 de su lista a la actual alcaldesa Jessica Vargas. Candidatos como Enrique Delucchi (Partido Morado) han alertado en sus redes sociales sobre la campaña oficialista de Renovación Popular con el fin de vigilar el respecto a las normas de neutralidad.

Los otros candidatos son rostros nuevos, aunque con experiencia como regidores, ya sea en el mismo Barranco como en Lima Metropolitana. Uno de ellos es el urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio, exdecano del Colegio de Arquitectos de Lima, quien postula con el PPC y quien en sus redes sociales ha planteado propuestas como reubicar la ruta del Metropolitano fuera de Bolognesi, mesas de trabajo con juntas vecinales y contrataciones solo por concurso.

En Barranco, estos son los candidatos para la alcaldía distrital.

—Demandas—

Claudia Canales, representante de la Junta Vecinal de la Zona 6 (desde la entrada de UTEC hasta Saenz Peña llegando al malecón), indicó que el auge inmobiliario se ha dado en Barranco sin un debido análisis respecto a la capacidad de distrito, afectando la residencialidad.

“Esto lleva al desorden. La residencialidad no tiene estabilidad, porque, sin consulta, una zona es declarada comercial. Barranco necesita una gestión con una propuesta de orden, porque no se puede seguir canibalizando el distrito”, indicó.

La vecina Canales también refirió que Barranco requiere una autoridad edil que sepa gestionar ante la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes y otras autoridad competentes para resolver el problema de tránsito en el distrito. “Además, ahora tenemos el problema con las grúas, donde se llevan carros en zonas que no son declaradas intangibles”, sostuvo.

Por último, la representante del sector 6 acusó que las juntas vecinales no han venido siendo respetadas en las últimas gestiones. “No hay una gestión pública al servicio del vecino. No tenemos voz”, dijo.