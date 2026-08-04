Por Martin Hidalgo

Barranco es un distrito pequeño con problemáticas muy marcadas e históricas como la residencialidad, el tránsito; y otras más recientes, respecto a la institucionalidad de las Juntas Vecinales y la reciente aparición de grúas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.