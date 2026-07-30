Acción Popular postula a Carlomagno Chacón, quien fue alcalde de Magdalena en el periodo 2018-2022 y es actualmente asesor del Ministerio de Justicia, en el gobierno saliente del izquierdista José María Balcázar. Mientras que Avanza País tiene una situación particular, pues inscribió al excongresista César Combina como candidato, pero este ha sido declarado improcedente dejando como candidato al primer regidor, Salvador Heresi, exalcalde de San Miguel.

“En Avanza País, no queda claro quién será el candidato. La verdad es que estamos preocupados, porque no vemos apariciones públicas de los candidatos, no lo vemos brindando propuestas”, anotó Rebeca Antezana, miembro de la Junta Vecinal del sector 5-3, desde Guardia Civil hasta el Puente Quiñones.

Bazán afronta su tercera candidatura con Somos Perú, pero en las anteriores campañas ha recibido serios cuestionamientos por multas por manejar con alcohol en la sangre y por tener arma sin licencia.

Este Diario pudo corroborar que, en 2025, fue multado nuevamente por una infracción grave de tránsito. Mientras que, en Renovación Popular, la carta para la alcaldía será Javier Paino, un exregidor que se ha desempeñado en la actual gestión como miembro del Comité Consultivo de Nancy Vizurraga.

—Principal preocupación—

Zoraida Paz, presidenta de la Junta Vecinal de la zona monumental de El Olivar, indicó que la principal preocupación en San Isidro es la inseguridad.

“Se requiere una gestión articulada de la municipalidad, la Policía y la administración vecinal. Hasta (Raúl) Cantella y (Manuel) Velarde, los presidentes de juntas vecinales nos reuníamos una vez al mes con el personal de seguridad. Hoy no ocurre eso”, dijo.

Las vecinas Paz y Antezana coincidieron en señalar que en los últimos años se ha reducido el número de serenazgos. Incluso Paz cuestionó que se ha aumentado el personal administrativo a raíz del incremento de gerencias municipales.