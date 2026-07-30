Por Martin Hidalgo

A diferencia de otros distritos de Lima, San Isidro no presenta una larga lista de candidatos para la alcaldía. Solo siete partidos políticos inscribieron sus listas, donde dos presentan como candidatos a exalcaldes de otros distritos y una tiene a un eterno candidato de la zona.

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