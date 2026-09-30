La dignidad humana

Días antes de que ocurriera el condenable suceso de alumnos del Liceo Naval, hecho sobre el que la justicia deberá deslindar responsabilidades, en su catequesis de la audiencia general en la plaza de San Pedro, León XIV dijo: “El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social”. Estas palabras se inspiran en el humanismo cristiano que destaca la dignidad de la persona, porque en principio el ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado, por lo tanto, el Estado y las instituciones creadas para la convivencia social deben estar a su servicio.

He aquí el humanismo en su plenitud, aquel que sostiene, como afirma Kant, que “el hombre es un fin en sí mismo y no un medio al servicio de otros hombres”. Esta máxima kantiana fue luego denominada por el filósofo William Stern como principio de autotelia: el fin en sí mismo.

Pero Kant plantea otros principios, como el que dice: “Todo tiene en el reino de los fines un precio o una dignidad. Lo que solo tiene precio puede reemplazarse por algo equivalente, pero lo que está por encima de todo precio es la dignidad”. Por consiguiente, ser digno significa que valemos solo por el hecho de serlo. Ello supone nuestra plena libertad para los creyentes y no creyentes. Para los creyentes, es una libertad querida y precisada en el mensaje de Cristo vinculado con el amor al prójimo. Ello porque quien ama a Dios tiene que necesariamente amar al prójimo, prácticamente es una ecuación religiosa y ética. Caso contrario, si no amo al prójimo, dejo de amar a Dios porque, según Cristo, Dios está en el prójimo, en la otra persona.

La dignidad del ser humano es intrínseca, uno vale por el hecho de serlo. Este principio ético y cristiano, que a mi modo de ver es lo más sublime del cristianismo por su universalidad teórica y práctica, luego fue recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo primero suscribe que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Desde luego, para llegar a lo que prescribe esta norma y al reconocimiento pleno de la dignidad humana, mucha agua ha corrido bajo el puente de la historia y seguirá corriendo, porque ha sido violada de diversas maneras, por lo cual habrá que seguir luchando para su consolidación total y definitiva. Por eso, la educación sustentada en valores es fundamental para alcanzar esta meta, una responsabilidad de aquellos que ponen por encima de todas las cosas la ética universal del humanismo. Así se podrá lograr a futuro sociedades sustentadas en principios morales y no en intereses de poder o dinero. Una utopía ahora; una realidad mañana.