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La dignidad humana

“La educación sustentada en valores es fundamental para alcanzar esta meta, una responsabilidad de aquellos que ponen por encima de todas las cosas la ética universal del humanismo”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    Resumen

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    "En su catequesis de la audiencia general en la plaza de San Pedro, León XIV dijo: 'El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social'". Foto: EFE
    "En su catequesis de la audiencia general en la plaza de San Pedro, León XIV dijo: 'El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social'". Foto: EFE

    Días antes de que ocurriera el condenable suceso de alumnos del Liceo Naval, hecho sobre el que la justicia deberá deslindar responsabilidades, en su catequesis de la audiencia general en la plaza de San Pedro, León XIV dijo: “El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social”. Estas palabras se inspiran en el humanismo cristiano que destaca la dignidad de la persona, porque en principio el ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado, por lo tanto, el Estado y las instituciones creadas para la convivencia social deben estar a su servicio.

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