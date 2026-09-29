El desarrollo de los próximos conciertos del grupo coreano de K-pop BTS ha llevado a preguntarse cuáles son los accesos y las rutas de evacuación en los alrededores del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ya que se espera la llegada de más de 50 mil personas en cada presentación. Una fuente del Ministerio del Interior informó a El Comercio que se ha presentado una solicitud ante la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) para que otorgue las garantías al evento, pero el expediente se encuentra incompleto debido a que falta la autorización de la Municipalidad de Lima

El Comercio recorrió la zona y determinó que el recinto deportivo de la UNMSM tiene como vías principales de llegada y salida las avenidas Óscar R. Benavides (Av. Colonial), Universitaria, Venezuela y Germán Amezaga.

La avenida Germán Amezaga ha visto reducida su pista por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: Jesús Saucedo/El Comercio)

Un punto que deben tomar en cuenta los organizadores del evento es que se ha restringido el pase vehicular y peatonal en tres cuadras de la Av. Germán Amezaga, entre las avenidas Ramón Herrera y Óscar R. Benavides, por la construcción de la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ubicada en el interior de la UNMSM.

La pista de la Av. Germán Amezaga, específicamente la ubicada al frente de la Unidad Vecinal 3, se reduce de cuatro a solo dos carriles debido a que se han colocado estructuras metálicas para facilitar los trabajos de construcción de la estación San Marcos y el pozo de ventilación. Incluso, en un sector el cierre de la pista es total y solo queda una vereda de metro y medio de ancho como vía de entrada y salida, lo que permite el paso solo de dos a tres personas.

Se ha colocado una estructura metálica para cerrar el tránsito en un tramo de la avenida Germán Amezaga. (Foto: Jesús Saucedo/El Comercio)

La restricción de la vía Av. Germán Amezaga afecta los ingresos a las puertas 5 y 6 de la UNMSM. Incluso, los residentes de la Unidad Vecinal 3 han colocado rejas en los accesos a sus casas como medida de seguridad ante la delincuencia y para evitar que los asistentes a los conciertos tomen licor o miccionen en sus jardines, lo que reduce las rutas de evacuación en esa zona.

Algunos vecinos señalaron a El Comercio que, cuando se desarrollan conciertos en el estadio de la Universidad San Marcos, la zona se llena de vendedores ambulantes y se cierran los accesos, lo que dificulta el ingreso a sus viviendas, por lo que deben estacionar sus vehículos en otros lugares.

Los vecinos de la Unidad Vecinal 3 han colocado rejas en los pasajes que dan acceso a sus casas. (Foto: Jesús Saucedo/El Comercio)

Este Diario constató, tras recorrer los alrededores de la UNMSM, que la avenida Venezuela tiene un flujo vehicular reducido, ya que, en el límite del Cercado de Lima y el Callao, a la altura del inicio del Hospital Naval, la vía de cuatro carriles se reduce a solo dos. Otro punto que deben tomar en cuenta las autoridades es que la Av. Universitaria es de tránsito obligatorio para las personas que se dirigen desde distritos como San Miguel o Magdalena hacia zonas de Lima norte, como Comas, Carabayllo y Los Olivos, ya que no hay una ruta alterna cercana.

Al respecto, Mario Casaretto, gerente de Riesgo de Desastres de la MML, explicó a El Comercio que una medida necesaria para evitar una posible congestión en los accesos al estadio de San Marcos es establecer un horario anticipado de ingreso de los asistentes.

“Si se abre las puertas del estadio a las 4 de la tarde, todo se congestiona, pero si abre a las 9 de la mañana y hay gente durmiendo con varios días de anticipación, no le vas a afectar que a las 9 a.m. empiece el ingreso para que descongestione la parte externa”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el ingeniero civil Miguel Estrada comentó que, ante el cierre de una parte de la vía que conecta al estadio de San Marcos por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, se tiene que habilitar una puerta temporal o ruta alterna para evacuar a las personas en caso de presentarse algún siniestro.

Además, indicó que el aforo de un local se establece por la cantidad de personas que puedan ingresar por el ancho de una puerta en un determinado tiempo.

Los accesos, las salidas y el plan de desvío vehicular por el concierto de BTS

La empresa Live Nation Perú, organizadora de los conciertos de BTS en Lima, informó a El Comercio que los ingresos por las puertas de la UNMSM dependerán de los boletos adquiridos por los asistentes.

La puerta 1 (Av. Venezuela) corresponde para los que compraron entradas Paquete VIP y Campo A; la puerta 3 (Av. Universitaria) será para Campo C; la puerta 8 (Av. Colonial) para Campo B; y las puertas 5 y 6 (Av. Germán Amezaga) para las zonas de Occidente y Oriente, así como Norte y Sur, respectivamente.

Plan de ingreso al concierto de BTS.

La empresa precisó que, para las salidas de los asistentes, estarán habilitadas las puertas 1, 3, 5 y 8. Además, recomendó seguir las rutas alternas señalizadas en los alrededores del estadio.

Plan de salida del concierto de BTS en el estadio de San Marcos

Remarcó que el check-in para el soundcheck será hasta las 2 p. m., mientras que el acceso a Campo se habilitará a las 4 p.m. y el ingreso a Tribunas será desde las 5 p.m. Precisó que todos los asientos de Tribuna son numerados, por lo que las personas que tengan boletos de ese sector deben evitar llegar antes de las 4 p. m. El inicio del show de BTS está previsto para las 8:00 p. m.

También se ha establecido, como parte del plan de desvío vehicular, el cierre de la avenida Venezuela desde el cruce con la Av. Faucett hasta pasando la avenida Universitaria, así como un tramo de la Av. German Amezaga, entre las avenidas Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

Por ello, los vehículos que vienen de este a oeste deben tomar la Av. Venezuela, la Av. Universitaria (en dirección al norte), la Av. Ramón Herrera, Av. Óscar R. Benavides, Av. San José y retomar la Av. Faucett.

Las rutas alternas por los conciertos de BTS en el estadio de San Marcos.

En el sentido de oeste a este, los vehículos pueden desplazarse por la Av. Faucett, Av. Precursores, Av. La Mar, Av. Universitaria, Av. Mariano Cornejo, plaza de la Bandera, Av. Tingo María y retornar a la Av. Venezuela.

Vías aledañas al estadio de San Marcos no soportarán la gran afluencia de público

El plan que presente la empresa Live Nation para el desarrollo de los conciertos de BTS debe contemplar medidas enfocadas principalmente en la evacuación de los asistentes, ya que la mayor parte sale en “tropel”, mientras que la llegada se da de forma paulatina, indicó el experto en transporte, tránsito y seguridad vial Franklin Barreto a El Comercio.

Remarcó que, en los días de los conciertos, habrá una gran congestión en las vías aledañas al estadio de San Marcos, muy superior a lo que se presenta todos los días, ya que las avenidas principales no están en la capacidad para soportar la llegada y salida de más de 50 mil personas. Incluso, recordó que las vías se han estrechado por los trabajos de la Línea 2.

Incluso, consideró que se espera que la cifra de personas que lleguen al estadio de San Marcos supere la proyectada por la empresa organizadora del concierto, pues recordó que, al tratarse de un evento para adolescentes y jóvenes, muchos padres de familia acompañaron a sus hijos y permanecerán en los exteriores, lo que puede ocasionar aglomeraciones.

Dijo esperar que el plan de la empresa haya sido conciliado con la División Policial Lima Centro y la Policía de Tránsito para ejecutar su orden de operaciones, ya que afectará la seguridad debido a la presencia de delincuentes que roban celulares durante las aglomeraciones, así como el tránsito vehicular.