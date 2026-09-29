icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los accesos al estadio de San Marcos se encuentran restringidos por las obras de construcción de la estación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: Jesús Saucedo/El Comercio)
Los accesos al estadio de San Marcos se encuentran restringidos por las obras de construcción de la estación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: Jesús Saucedo/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

El desarrollo de los próximos conciertos del grupo coreano de K-pop BTS ha llevado a preguntarse cuáles son los accesos y las rutas de evacuación en los alrededores del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ya que se espera la llegada de más de 50 mil personas en cada presentación. Una fuente del Ministerio del Interior informó a El Comercio que se ha presentado una solicitud ante la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) para que otorgue las garantías al evento, pero el expediente se encuentra incompleto debido a que falta la autorización de la Municipalidad de Lima