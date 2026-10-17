La contratación directa de S/2,8 millones que la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro otorgó a Grupo Empresarial SVEN S.A.C. enfrenta nuevas interrogantes. Multiservices Casterly Rock S.A.C., una de las empresas que integra el consorcio adjudicatario, figura como no habida ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Al mismo tiempo, la entidad pública tramita un adelanto de dinero para el consorcio, según fuentes de El Comercio.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los recursos serían necesarios para que la empresa pueda instalarse y comenzar a ejecutar el servicio de vigilancia, debido a que no tendría caja suficiente para asumir los gastos iniciales. El Comercio también conoció la renuncia de personal del área jurídica de la DIRIS Lima Centro y la posible salida de trabajadores del área de contabilidad.

Estos hechos se producen después de que este Diario revelara una serie de observaciones al procedimiento mediante el cual la entidad seleccionó a Grupo Empresarial SVEN para brindar seguridad a sus establecimientos de salud durante 79 días, por S/2.776.411,10.

Una empresa del consorcio figura como no habida

La situación tributaria de Multiservices Casterly Rock S.A.C. introduce un nuevo elemento en la revisión de las condiciones en las que se ejecutaría el contrato. La condición de no habido ante la Sunat está relacionada con la imposibilidad de ubicar al contribuyente en el domicilio fiscal bajo los supuestos establecidos por la administración tributaria.

Según fuentes de El Comercio, el dinero solicitado permitiría cubrir los gastos necesarios para poner en marcha la operación. La situación plantea interrogantes sobre la capacidad financiera con la que cuenta el consorcio para iniciar el servicio y sobre las garantías que respaldarían el desembolso anticipado.

Multiservices Casterly Rock S.A.C., integrante del consorcio que ganó el contrato de vigilancia por S/2,8 millones, figura como no habida ante Sunat mientras tramitan un adelanto.

La tramitación de un adelanto no significa necesariamente que el dinero haya sido aprobado o desembolsado y aún no se define en qué etapa se encuentra el procedimiento, cuál es el monto solicitado, qué empresa lo recibirá y qué documentación sustenta el pedido.

También corresponde determinar si la condición tributaria de Multiservices Casterly Rock fue evaluada por la DIRIS Lima Centro y si esta situación tiene alguna incidencia en las obligaciones asumidas por el consorcio adjudicatario.

Renuncias en áreas de la DIRIS Lima Centro

A las interrogantes sobre la contratación se suma la información conocida por El Comercio acerca de movimientos de personal dentro de la entidad. Este Diario tomó conocimiento de la renuncia de trabajadores del área jurídica y de la posible salida de personal del área de contabilidad.

La información adquiere relevancia por el momento en que se produce: la DIRIS Lima Centro debe gestionar una contratación directa por casi S/2,8 millones, en medio de observaciones sobre las empresas que presentaron cotizaciones, el precio del servicio y la documentación del procedimiento.

La historia de una contratación directa bajo observación

Como reveló El Comercio, la DIRIS Lima Centro otorgó la buena pro a Grupo Empresarial SVEN S.A.C. mediante la Contratación Directa N.° 7-2026-DIRIS-LC, bajo la causal de desabastecimiento inminente y sin un concurso abierto. El servicio comprende 79 días de vigilancia para establecimientos de salud y otras instalaciones bajo administración de la entidad.

El procedimiento ya había quedado bajo escrutinio por los vínculos comerciales previos entre las tres empresas convocadas para presentar cotizaciones: Grupo Empresarial SVEN, Técnicos y Expertos en Seguridad S.A.C. (TECSEGUR) y Jaguar Protector Company S.A.C.

Los documentos revisados por este Diario muestran que las compañías mantenían relaciones comerciales entre sí o a través de una empresa en común, pese a que declararon participar de manera independiente. Entre los antecedentes identificados figura la participación conjunta de SVEN y TECSEGUR en el Consorcio TECSEGUR, que brindó vigilancia al Hospital Félix Mayorca Soto, en Tarma, en 2024.

Además, una declaración jurada incluida en el expediente de SVEN consignó el RUC de Jaguar Protector Company S.A.C., en lugar del número correspondiente a la empresa adjudicataria. La documentación revisada no permitió establecer por qué se produjo esa inconsistencia.

Otro punto observado fue el precio. La propuesta seleccionada asciende a S/2.776.411,10 por 79 días, equivalente a aproximadamente S/35 mil diarios. Esa tarifa supera en 5,4% la del contrato inmediatamente anterior, pese a que la documentación revisada señala que se mantendrían la misma cantidad de agentes y puestos de vigilancia. La diferencia acumulada frente a la tarifa anterior asciende a unos S/143 mil durante el periodo contratado.

Sin vigilancia completa

En medio de todo, varios establecimientos de salud a cargo de la DIRIS Lima Centro permanecen sin vigilancia, según constató El Comercio en un recorrido por la sede administrativa y otros locales. La falta de agentes ocurre mientras la entidad tramita una contratación directa de S/2,8 millones para cubrir el servicio durante 79 días, bajo la causal de desabastecimiento inminente. El contrato fue adjudicado a Grupo Empresarial SVEN S.A.C., cuya propuesta representa un costo diario 5,4% mayor al del servicio anterior, pese a que contempla la misma cantidad de agentes y puestos de vigilancia.

Explicaciones pendientes

Durante la semana pasada y hasta el cierre de esta edición, El Comercio intentó obtener los descargos de representantes de la DIRIS Lima Centro, entre ellos su director general, Julio Flores, y Roger Power Arriola Motta, encargado de Abastecimiento y Logística, quien registra casos penales y administrativos, según información de la Contraloría General de la República. También se solicitó una respuesta al Ministerio de Salud, incluido el ministro. Ninguno de los consultados respondió a las solicitudes de este Diario.