En su presentación en Chiclayo, en Lambayeque, el papa León XIV destacó su regreso a la ciudad donde fue obispo, y recordó la huella que dejó Santo Toribio de Mogrovejo en la historia del país.

“Frente a esta misión, el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo nos ilumina el camino, en su época cuando los pueblos originarios eran, con frecuencia, sometidos a la explotación y a la discriminación, él los defendió, con vehemencia evangélica, su dignidad humana”, expresó Rober Prevost ante sus seguidores, unos 6.000 universitarios y docentes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT),.

“Es una gran alegría para mí volver a Chiclayo y encontrarnos en este claustro de la USAT”, agregó.

León XIV escuchó los testimonios de universitarios, autoridades religiosas y académicas de Chiclayo, entre ellas la rectora de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Patricia Campos.

El papa León XIV alertó de que los avances científicos se pueden convertir sólo en un privilegio de los millonarios “mientras pueblos enteros continúan sufriendo la miseria y la opresión”.

El sumo pontífice también hizo un llamado a los profesores del centro de estudios superiores para que sus competencias científicas se traduzcan en “obras de justicia social, especialmente en beneficio de los más pobres y en el cuidado de la creación”.

El papa León XIV sostuvo que al ser el progreso científico un fruto positivo de la inteligencia humana, no tiene porque ser confundida con “un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión”.

El papa León XIV también resaltó la labor de Santo Toribio de Mogrovejo, quien desempeñó una labor misionera católica en tiempos coloniales en diversos puntos del Perú.

“Experimentó el límite físico en sus extenuantes viajes; se enfermó, sufrió por el cansancio y por la incomprensión de los poderosos. Más aun, fue precisamente a través de una vida tan probada como transformó la historia eclesial y social de todo un país”, indicó el Papa. “Hoy nos toca a nosotros renovar su ejemplo”, agregó, dirigiéndose a los académicos y estudiantes presentes en el encuentro.

Durante su intervención, León XIV también advirtió sobre los riesgos de una sociedad que privilegia la eficiencia tecnológica por encima de la dignidad humana. En ese sentido, cuestionó el paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, y pidió a los estudiantes desarrollar un pensamiento crítico frente a las transformaciones digitales.

El pontífice también se refirió al transhumanismo y al posthumanismo, corrientes que plantean la posibilidad de superar, mediante la tecnología, las enfermedades, el envejecimiento e incluso la muerte. Frente a estas propuestas, sostuvo que las limitaciones humanas no deben entenderse como defectos y recordó que la tecnología no es necesariamente neutral, pues puede reflejar los intereses de quienes la diseñan y controlan.

León XIV dirigió, además, un mensaje a las autoridades académicas y a los profesores, a quienes exhortó a formar profesionales capaces de poner el conocimiento al servicio de la sociedad. En esa línea, defendió una educación que no se limite a transmitir competencias científicas, sino que también contribuya a desarrollar relaciones humanas auténticas y una conciencia crítica sobre el impacto de la innovación.

La importancia de Santo Toribio

Santo Toribio de Mogrovejo es una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia católica en el Perú. Nacido en España en 1538, llegó al país en 1581 como arzobispo de Lima y dedicó buena parte de su vida a recorrer comunidades de la costa, la sierra y la selva. Durante su labor pastoral defendió la dignidad de los pueblos indígenas frente a los abusos de las autoridades coloniales y promovió la evangelización en lenguas originarias, como el quechua y el aimara. También tuvo un papel fundamental en el Tercer Concilio Limense, celebrado entre 1582 y 1583, que contribuyó a organizar la Iglesia en el virreinato. Falleció en 1606 en Zaña, Lambayeque, mientras realizaba una visita pastoral.

Su legado mantiene un significado especial para León XIV, quien ha reconocido en Santo Toribio un referente de cercanía con las comunidades y compromiso con los más vulnerables. Ambos llegaron al Perú desde el extranjero y desarrollaron una intensa labor pastoral en territorios alejados de las grandes ciudades. En septiembre de 2026, con motivo del tercer centenario de su canonización, el pontífice recordó que su experiencia como misionero y obispo en el país lo acercó particularmente a la figura del santo. Ese vínculo también tiene un reconocimiento simbólico: en 2023, la Conferencia Episcopal Peruana distinguió al entonces obispo Robert Prevost con la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo.

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