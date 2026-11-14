El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil de camino a un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, el 13 de noviembre de 2026 | Foto: AFP
El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil de camino a un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, el 13 de noviembre de 2026 | Foto: AFP
/ TIZIANA FABI
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En su presentación en Chiclayo, en Lambayeque, el papa León XIV destacó su regreso a la ciudad donde fue obispo, y recordó la huella que dejó Santo Toribio de Mogrovejo en la historia del país.

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