Más de 50.000 jóvenes peruanos se congregan este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima para participar en la vigilia de oración encabezada por el papa León XIV.

El evento forma parte de la agenda oficial del pontífice en su retorno al Perú como líder de la Iglesia Católica y tiene como actividad principal su encuentro con la juventud, programado para las 6:00 p. m.

Fieles hacen largas colas para vigilia con el papa León XIV en el Estadio Nacional | Foto: Archivo EC

Para el desarrollo ordenado de la jornada, las puertas del recinto abrieron desde las 11:00 a. m. con el fin de realizar los controles de seguridad, mientras que el cierre definitivo de los accesos está fijado para las 5:00 p. m.

Desde las 2:00 p. m., la programación incluye un bloque cultural y de animación conducido por Gianella Villanueva, Arnold Albites, Diego Rivera y Diana Sánchez, quienes realizan entrevistas en vivo en el escenario.

Durante este tramo participan coros y bandas parroquiales de diversas diócesis del país junto a elencos juveniles que presentan danzas folclóricas representativas de distintas regiones del Perú.

Estadio Nacional recibirá a unos 52 mil jóvenes en la vigilia que presidirá el papa León XIV. (Julio Reaño)

Asimismo, el cantante Donnie Yaipén y su orquesta interpretarán el tema “La cumbia del Papa” junto a la salsera Daniela Darcourt. También forman parte del programa el intérprete Mauricio Mesones y el trío criollo Los Ardiles.

De igual modo, se presentará una obra de teatro de 15 minutos dirigida por el actor peruano Fernando Luque, donde se abordan las vivencias y dificultades de cinco jóvenes en su búsqueda de sentido a través de la fe.