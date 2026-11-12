El Santo Padre se reunirá con jóvenes de todo el Perú este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional | (Fotos: César Bueno / @photo.gec)
El Santo Padre se reunirá con jóvenes de todo el Perú este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional | (Fotos: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

Más de 50.000 jóvenes peruanos se congregan este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima para participar en la vigilia de oración encabezada por el papa León XIV.

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