Horóscopo de HOY, sábado 17 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una buena idea empujará los negocios y los proyectos nuevos avanzarán. Amor: se producirá el acercamiento que más desea y los momentos románticos se sumarán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que impedirán trabajos, pero las vencerá rápido. Amor: la privacidad de la pareja será un asunto sagrado que no permite entrometidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán roces con la gente influyente y será necesario revisar acuerdos. Amor: su encanto atraerá a una persona muy especial, pero disimulará su entusiasmo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con los pies sobre la tierra, las cosas marcharán mejor y llegarán beneficios. Amor: expresará sentimientos que se guarda y le sorprenderán con un hermoso gesto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: realizará acciones correctas y retoma la senda del éxito; se avecinan beneficios. Amor: algún gesto se malinterpretará y creará desconfianza en la relación, pero se arreglará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: mantener buenas relaciones será un tema crucial para concretar proyectos. Amor: momento para tomar iniciativas audaces y recrear la intimidad de la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: proyectos o negocios estarán afectados por acción de gente maliciosa. Amor: evitará una crisis en la pareja al expresar los sentimientos más profundos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con carácter, arreglará con éxito el desorden que otros dejaron. Amor: vivirá la relación con intensa calidez y se lo retribuirán de modo inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se dispersará en varios temas, pero rescatará lo que más importa. Amor: surgirá sorpresivo reproche en la relación y lo pensará, no lo ignorará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá con éxito asuntos delicados que nadie se atreve a encarar. Amor: no será buena actitud callar ante lo que le disgusta, la relación lo necesita.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán errores provocados por mala información pero no afectará el rumbo. Amor: revertirá actitudes que son resistidas en la relación y la armonía surgirá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá que su entorno no se entrometa en el modo de realizar sus tareas. Amor: una relación problemática no será lo que necesita, desea momentos agradables.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DOTADA DE GRAN SENTIDO ESTÉTICO PARA DISTINGUIR LO BUENO DE LO MEJOR.