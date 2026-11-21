Horóscopo de HOY, sábado 21 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21- abril 20)
Trabajo y negocios: ignorará críticas y seguirá adelante; los proyectos o negocios crecerán. Amor: conocerá a alguien con un encanto que se siente irresistible y un romance podría iniciar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: impulsará proyectos o negocios estancados y los saldos positivos asombrarán. Amor: disfrutará de fuertes sentimientos nuevos y la conexión en la pareja crecerá.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: habrá colegas que criticarán su trabajo pero al ignorarlos, todo irá mejor. Amor: se revelarán secretos que le incomodarán pero sabrá que en el fondo, es positivo.
CANCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: un proyecto no cumplirá las expectativas creadas pero le hallará las fallas. Amor: alguien se relacionará desde cierto misterio y eso hará que aumente su interés.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: un grupo de interés querrá influenciar sobre cierto proyecto pero lo impedirá. Amor: le presentarán a alguien que podría ser su alma gemela y se enamorará.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: momento para controlar gastos y reformular planes; el ahorro ayudará. Amor: surgirá el ansiado encuentro con aquella persona cuyo encanto tanto le atrae.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: una nueva actividad se verá beneficiada por cambios hechos a tiempo. Amor: la relación sufrirá altibajos por tensiones no resueltas pero un gesto lo arreglará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: surgirán novedades técnicas o comerciales que ayudarán a crecer. Amor: notará que una interesante persona le escucha con atención y eso le agradará.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su habilidad será destacada y tomada como guía para el entorno. Amor: los desencuentros no afectarán la armonía de la pareja y tomará iniciativas.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: el ambiente estará desorganizado pero tomará iniciativas positivas. Amor: las diferencias en la relación se superarán con cálidas y dulces vivencias.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: gente nueva le traerá dificultades no previstas pero lo resolverá. Amor: se darán las condiciones para conocer a alguien e iniciar una relación nueva.
PISCIS (febrero 20-marzo20)
Trabajo y negocios: los problemas serán resueltos y las actividades generarán negocios nuevos. Amor: una situación confusa le permitirá conocer a una bella persona y se enamorará.
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