Horóscopo de HOY, viernes 20 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: las preocupaciones se disiparán, las trabas serán resueltas y las cosas avanzarán. Amor: una persona le despertará interés y querrá conocerla a fondo; le deslumbrará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los proyectos o negocios tendrán un avance inesperado y los resultados se verán. Amor: alguien le despertará una gran curiosidad por la afinidad; habrá un encuentro.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: percibirá señales alentadoras respecto del trabajo habitual y otros por venir. Amor: un malentendido no afectará la armonía de la pareja; la calidez aumentará.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: el resultado de un proyecto nuevo será mejor de lo esperado y alcanzará el éxito. Amor: será buena idea disipar el mal humor y las tensiones en la pareja se aflojarán.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz que otros dejan de lado será su próximo desafío y el éxito llegará. Amor: el optimismo para ver las cosas será la clave que levantará el ánimo en la pareja.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: sus méritos serán destacados por resolver lo que parece sin salida. Amor: un encuentro fortuito con la persona que le interesa facilitará el entendimiento.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de eventos positivos le prepararán para un nuevo desafío. Amor: se dará cuenta de que alguien que cree distante hace gestos de acercamiento.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: tomará la iniciativa y el proyecto o negocio discreto tendrá avances. Amor: alguien del entorno quedará atraído por su encanto y querrá tener un encuentro.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con una iniciativa audaz resolverá un asunto que complica todo. Amor: la pareja disfrutará de vivencias inolvidables que construirán una nueva etapa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirá una traba imprevista que hará que aplique su talento. Amor: notará las agradables afinidades que tiene con alguien que desea conocer.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su creatividad será la clave para mejorar un resultado poco alentador. Amor: combatirá la rutina con iniciativas que rescatarán los momentos agradables.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ante críticas o comentarios adversos, responderá con cambios inesperados. Amor: momento para dejar de lado la timidez y permitir que su alma sensible se exprese.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTUOSA Y MUY DEMOSTRATIVA EN LO COTIDIANO Y CON TODOS SUS AFECTOS.