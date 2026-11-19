Horóscopo de HOY, jueves 19 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21- abril20)
Trabajo y negocios: en una reunión captará ideas sobre las que se basará su nuevo proyecto. Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en el entorno y alguien se acercará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su liderazgo será percibido como positivo y la cooperación aumentará. Amor: la aclaración de un malentendido llegará a tiempo y la calidez recuperará su lugar.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: el entorno celebrará resultados positivos de un trabajo pero algo no le cerrará. Amor: una escucha activa en la pareja revelará que hay más en común de lo que cree.
CANCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no deben tomarle por sorpresa y se preparará. Amor: una persona muy especial se acercará y su mundo sanará del pasado y se iluminará.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: discusiones entre colegas causarán dificultades pero las resolverá con carácter. Amor: notará que mucha gente percibe su encanto pero solo espera a alguien en especial.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: una decisión parecerá precipitada pero se convertirá en un acierto. Amor: una nueva relación hará surgir esos rasgos adorables que no sabe que posee.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para presentar ese proyecto bien hecho y posicionarse mejor. Amor: tomará las iniciativas esperadas para aumentar la calidez en la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: las diferencias serán superadas y la cooperación aumentará. Amor: notará a una expareja apareciendo en cada lugar que frecuenta; será inevitable charlar.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el entorno destacará su talento y tomará un nuevo desafío. Amor: un gesto antes que las palabras revelarán que cierta persona quiere algo más.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se agregará una tarea extra que mejorará los ingresos de todos. Amor: una nueva calidez hará brillar a la pareja y será el centro de todas las miradas.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: resolverá las trabas que interfieren con las tareas y generará cambios. Amor: momento propicio para un nuevo romance o para esa reconciliación tan ansiada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: resolverá los temas pendientes y las trabas comenzarán a caer; el éxito espera. Amor: su imaginativa creatividad generará cambios que sorprenderán al entorno cercano.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY CONSIDERADA CON TODOS Y MUY SOLÍCITA CON LAS PERSONAS QUE AMA.
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