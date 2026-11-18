Horóscopo de HOY, miércoles 18 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: le llegarán propuestas alternativas pero no querrá cambiar la suya. Amor: causará buena impresión en la persona que le interesa y un encuentro se producirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: superará un desafío creativo y elaborará un proyecto que será su orgullo. Amor: una tarea en común afianzará la relación y permitirá que la armonía crezca en calidez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con un plan con el que casi rompe las reglas. Amor: descubrirá en cierta persona a su alma gemela y querrá concretar un encuentro.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: una exigencia desafiará su capacidad pero una tarea exitosa le destacará. Amor: en la relación se espera que se ocupe de muchas cosas, pero pondrá límites.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: una tecnología novedosa resolverá asuntos complicados e iniciará muchos logros. Amor: llegará a un encuentro en el que su encanto será percibido por alguien interesante.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para ordenar su entorno y terminar con los descuidos. Amor: querrá aclarar cada uno de los malentendidos que se producen en la relación.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una actividad nueva desafiará su creatividad y logrará lo imposible. Amor: una persona que le atrae se integrará a su entorno y se avecina cálido romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: datos nuevos modificarán un proyecto pero será positivo. Amor: su encanto no pasará inadvertido y cierta persona querrá un encuentro.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio amenaza con estancarse pero lo remontará. Amor: se producirán desencuentros y altibajos, pero arreglará las cosas dialogando.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para resolver asuntos pendientes y arrancar bien. Amor: en un encuentro, alguien no pasará por alto su encanto y un romance surgirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: malos resultados de otras áreas no detendrán su camino al éxito. Amor: una sugerencia amable en la relación mejorará las cosas y creará mayor armonía.

PISCIS (febrero 20-marzo20)

Trabajo y negocios: evitará el riesgo de pérdidas si se anima a considerar opciones más audaces. Amor: su agradable encanto impactará en alguien que trabaja día a día a su lado.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: METICULOSA Y PROVISTA DE BUEN RAZONAMIENTO. BRILLA EN LAS REUNIONES.