Horóscopo de HOY, martes 17 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su habilidad para detectar lo más conveniente logrará que el entorno lo destaque. Amor: momento para controlar su natural impulsividad o tendrá problemas en la relación.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un proyecto que no reúne demasiadas expectativas será el más exitoso. Amor: un encuentro amable acabará con la rutina y creará la esperanza para un romance.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: sonarán rumores de cambios o reemplazos pero su trabajo no será tocado. Amor: un cálido encuentro con cierta persona derivará en vivencias románticas inolvidables.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: asuntos pendientes crearán problemas y podrían distraerle de sus objetivos. Amor: una mentira piadosa podría crecer hasta convertirse en gesto hostil, atención.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto comenzará a verse como prometedor por su gran aceptación. Amor: su natural amabilidad llamará la atención de una bella persona que se acercará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su manera de trabajar será destacada y tomada como modelo a seguir. Amor: alguien que le atrae se ausentará y cuando sepa la causa, su deseo aumentará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: primero ordenará las cosas para cumplir con las tareas encargadas. Amor: los roces terminarán con paciencia, mucho afecto y con disposición para escuchar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sorprenderá a sus colegas con un proyecto de potencial éxito. Amor: no será buena idea exigir una respuesta que necesita tiempo y reflexión para darse.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un plan fallará, pero revisará el rumbo y hallará las causas. Amor: una discusión mostrará rasgos que no quisiera ver en su pareja, pero comprenderá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una demora indicará que una tarea no está bien realizada. Amor: una actitud destemplada creará fastidio en la relación, pero todo se arreglará.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una ayuda financiera concretará un proyecto que generará beneficios. Amor: una expareja, sin saberlo, le presentará a la persona de quien se enamorará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: demasiada sensibilidad le impedirá ver las cosas tal como son, cuidado. Amor: con cálida ternura renovará los momentos del inicio que crearon el romance.
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