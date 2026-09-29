La Policía Nacional se encuentra a cargo de las investigaciones. Foto: Buenos Días Perú
La Policía Nacional se encuentra a cargo de las investigaciones. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Un nuevo atentado sacude al sector transporte. En la cuadra 18 de la avenida La Paz, distrito de La Perla, Callao, una combi de la empresa ETFOCAM S.A. fue baleada por presuntos extorsionadores dejando como heridos al chofer y a un pasajero que viajaba en su ruta habitual.

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