Un nuevo atentado sacude al sector transporte. En la cuadra 18 de la avenida La Paz, distrito de La Perla, Callao, una combi de la empresa ETFOCAM S.A. fue baleada por presuntos extorsionadores dejando como heridos al chofer y a un pasajero que viajaba en su ruta habitual.
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