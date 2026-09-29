Un nuevo atentado sacude al sector transporte. En la cuadra 18 de la avenida La Paz, distrito de La Perla, Callao, una combi de la empresa ETFOCAM S.A. fue baleada por presuntos extorsionadores dejando como heridos al chofer y a un pasajero que viajaba en su ruta habitual.

Testigos indicaron que el vehículo se dirigía hacia Surco cuando, en cuestión de segundos, el delincuente que se hizo pasar por un usuario disparó a vista y paciencia del resto personas que iban a bordo.

El conductor pese a estar herido pudo escapar, sin embargo, en ese intento atropelló manera intencional a una persona que debido al atentado bajaba del vehículo.

A pesar de su estado de salud, el chofer llegó finalmente un policlínico que opera en la División de Dosaje Etílico de la Policía. En el lugar, vecinos y efectivos policiales auxiliaron a la pasajera. Ambos llegaron conscientes y caminando para recibir atención médica.

La Policía Nacional del Perú (PNP), continua con las investigaciones que, al parecer, estarían relacionadas al cobro de cupos. También se dio a conocer que esta es el primer ataque que recibe la empresa.

Ataque a otros buses en menos de 24 horas

En las últimas horas, en el Cercado de Lima, un bus perteneciente a la empresa de transportes Machu Picchu fue blanco de un ataque que dejó un saldo de dos personas heridas.

A este hecho se suma un homicidio ocurrido en el distrito de Los Olivos, donde un conductor que brindaba el servicio de colectivo fue asesinado y posteriormente quemado al interior de su propio vehículo.