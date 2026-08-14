Un conductor de transporte público resultó herido luego de que dos personas que se desplazaban en una moto eléctrica dispararan contra la cúster que conducía en el distrito de La Perla, en la provincia constitucional del Callao. El ataque ocurrió en la cuadra 16 de la avenida José Gálvez, cerca del óvalo de La Perla.

La víctima fue identificada como Pedro Peralta Aguilar, de 71 años, conductor de una unidad de la empresa Etmosa que cubre la ruta entre el Callao y San Martín de Porres. Tras el ataque, fue auxiliado por transeúntes y trasladado de emergencia al Hospital Alberto Sabogal Sologuren.

Dos sujetos disparan contra cúster y hieren a conductor de 71 años en La Perla. (Foto: GEC)

Aunque inicialmente la Policía Nacional informó que el conductor presentaba un impacto de bala en uno de sus dedos, el reporte médico posterior precisó que las heridas por proyectil de arma de fuego se encontraban en la mano derecha y en la región nasal.

Posteriormente, a solicitud expresa de un familiar que asumió la responsabilidad del traslado, Peralta Aguilar recibió el alta voluntaria del Hospital Alberto Sabogal Sologuren para ser derivado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Allí continuará su atención médica bajo la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas en la escena, los disparos impactaron principalmente en el área correspondiente al asiento del conductor.

Tras reportarse la emergencia, unidades motorizadas y una unidad móvil de la Central Alerta La Perla acudieron al lugar. También llegó un patrullero de la Comisaría de La Perla, cuyos agentes quedaron a cargo de custodiar la escena.

Conductor de transporte público es herido tras disparos contra su cúster. (Foto: GEC)

La Policía Nacional activó el plan cerco para intentar ubicar a los responsables del ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los presuntos autores.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Oficina de Criminalística (OFICRI) del Callao y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista. Los peritos realizan las diligencias y pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque armado.