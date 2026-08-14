Conductor de Etmosa es baleado mientras circulaba por avenida José Gálvez en La Perla. (Foto: GEC)
Conductor de Etmosa es baleado mientras circulaba por avenida José Gálvez en La Perla. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Un conductor de transporte público resultó herido luego de que dos personas que se desplazaban en una moto eléctrica dispararan contra la cúster que conducía en el distrito de La Perla, en la provincia constitucional del Callao. El ataque ocurrió en la cuadra 16 de la avenida José Gálvez, cerca del óvalo de La Perla.

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