La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), informó que, en el marco de la campaña “Todo tiene su lugar”, las personas que orinen en las vías públicas recibirán una multa de S/ 750.

“Actualmente la multa llega a 250 soles, pero en el transcurso de una o dos semanas debe salir la nueva multa, que se está modificando en la ordenanza, a 15 % de la UIT, que viene a ser como 750 soles aproximadamente”, precisó Héctor Salvatierra, subgerente de Servicios a la Ciudad.

El especialista indicó que esta medida busca evitar que calles, plazas y otros espacios públicos sean utilizados como letrinas y promover hábitos responsables para mantener una ciudad limpia y ordenada.

Agregó que, la MML realiza todos los días el lavado y desinfección de más de 120 puntos críticos identificados en el Cercado de Lima, práctica que demanda un promedio de 8000 litros de agua al día, además de mano de obra, maquinaria, combustible e insumos, que podrían ser empleados en mejora de áreas verdes, el ornato y la iluminación de la ciudad.

Equipo de limpieza trabajan 24 horas

Salvatierra resaltó que el equipo de limpieza de la MML inicia a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Luego, hasta las 3 de la tarde, entra un segundo equipo y luego, otro en horas de la tarde.

El funcionario indicó que estos trabajos permiten atender más de 120 puntos críticos en las vías públicas. Asimismo, informó que las personas que sean identificadas utilizando indebidamente estos espacios serán sancionadas.

Servicios higiénicos en el Centro de Lima

Como parte de la campaña, la Municipalidad de Lima recuerda que existen servicios higiénicos disponibles en puntos estratégicos como el Mercado Central, Mesa Redonda, Las Malvinas y los corredores peatonales Huallaga, Junín, Ica y Ucayali.