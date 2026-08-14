La MML indicó que atiende más de 120 puntos críticos. Foto: Gob.pe
La MML indicó que atiende más de 120 puntos críticos. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), informó que, en el marco de la campaña “Todo tiene su lugar”, las personas que orinen en las vías públicas recibirán una multa de S/ 750.

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