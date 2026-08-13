El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, viene atendiendo la emergencia vial ocasionada por un derrumbe de gran magnitud registrado en el sector Boca Tigre, en el km 33+200, en el tramo La Merced – Pichanaki, distrito de Perené, departamento de Junín.

Debido a las precipitaciones continuas, se produjo un derrumbe mayor del cerro que bloqueó cerca de 100 metros de la vía. La presencia de rocas de gran dimensión de alrededor de 2 metros de diámetro, dificultó las labores de remoción del material desprendido.

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Provías informó que trabaja en la zona con maquinaria pesada y que cuenta con un cargador frontal y una excavadora propias y una retroexcavadora proporcionada por la Municipalidad de Perené.

Además, un segundo cargador frontal se desplazó desde La Merced para reforzar y agilizar las labores de liberación de la vía.

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Entre los trabajos se vienen realizando la perforación y fragmentación de las rocas, para que posteriormente puedan ser retiradas con el equipo mecánico.

El tránsito permanece interrumpido en la zona. El equipo de Provías Nacional trabaja para habilitar un pase y restablecer el pase en la zona en el menor tiempo posible.