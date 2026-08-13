El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, viene atendiendo la emergencia vial ocasionada por un derrumbe de gran magnitud registrado en el sector Boca Tigre, en el km 33+200, en el tramo La Merced – Pichanaki, distrito de Perené, departamento de Junín.
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