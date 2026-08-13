Debido a las precipitaciones continuas, se produjo un derrumbe mayor del cerro que bloqueó cerca de 100 metros de la vía tramo La Merced – Pichanaki. (Foto: Captura Provías Nacional)
Debido a las precipitaciones continuas, se produjo un derrumbe mayor del cerro que bloqueó cerca de 100 metros de la vía tramo La Merced – Pichanaki. (Foto: Captura Provías Nacional)
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, viene atendiendo la emergencia vial ocasionada por un derrumbe de gran magnitud registrado en el sector Boca Tigre, en el km 33+200, en el tramo La Merced – Pichanaki, distrito de Perené, departamento de Junín.

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