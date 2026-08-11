Este martes 11 de agosto, a las 11:06 de la noche, un sismo de magnitud 4.2 se registró a 25 kilómetros al sureste de Panao y con una profundidad de 135 kilómetros, en la provincia de Pachitea, Huánuco, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el Centro Sismológico Nacional del IGP, el sismo alcanzó una intensidad máxima de II-III en Panao y, hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0548

Fecha y Hora Local: 11/08/2026 23:06:55

Magnitud: 4.2

Profundidad: 135km

Latitud: -10.04

Longitud: -75.82

Intensidad: II-III Panao

Referencia: 25 km al SE de Panao, Pachitea - Huánucohttps://t.co/5RbSZZGhxn — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 12, 2026

El sismo de este martes ocurre tras otro movimiento de mayor magnitud registrado a inicios de agosto, cuando un temblor de 5.7 se reportó el pasado 2 de agosto a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado.

De ese modo, el IGP recordó que los sismos no pueden predecirse y pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales, además de mantener medidas de prevención debido a que el país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Por ese motivo, ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores.

Asimismo, aconsejan contar con una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín con elementos básicos como gasas, vendas y medicamentos de uso permanente.