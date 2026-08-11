El temblor ocurrió a las 11:06 p. m. del martes a una profundidad de 135 kilómetros | Foto: Web IGP (Captura)
El temblor ocurrió a las 11:06 p. m. del martes a una profundidad de 135 kilómetros | Foto: Web IGP (Captura)
Por Redacción EC

Este martes 11 de agosto, a las 11:06 de la noche, un sismo de magnitud 4.2 se registró a 25 kilómetros al sureste de Panao y con una profundidad de 135 kilómetros, en la provincia de Pachitea, Huánuco, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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