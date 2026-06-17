Un bus de la empresa “Real Chancas” que cubría la ruta Pucallpa - Lima se despistó en la medianoche del 16 de junio a la altura del distrito Hermilio Valdizán, en Huánuco. El accidente dejó como saldo 11 muertos y unos 19 heridos.

Según las primeras informaciones, el conductor del bus de placa M2O-954 se habría quedado dormido y perdido el control del bus en una curva en la carretera Interoceánica Norte, en el caserío San Isidro.

El vehículo se deslizó por varios metros y terminó empotrado contra una vivienda de la zona en Hermilio Valdizán, provincia Leoncio Prado. Primero se reportaron al menos seis muertos pero, con el paso de las horas, la cifra se elevó a once fallecidos.

La policía y los bomberos, así como vecinos de la zona, acudieron en auxilio de los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Tingo María.

Bus de la empresa "Real Chancas" se despistó en el distrito Hermilio Valdizán a la medianoche. (TV Perú)

Los agentes de las comisarías de Tulumayo, Pumhuasi, del Departamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de Tingo María, Sección de Emergencia y bomberos, se trasladaron hasta la zona en el transcurso de la madrugada.