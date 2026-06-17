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Bus de la empresa "Real Chancas" se despistó en el distrito Hermilio Valdizán a la medianoche. (TV Perú)
Bus de la empresa "Real Chancas" se despistó en el distrito Hermilio Valdizán a la medianoche. (TV Perú)
Por Redacción EC

Un bus de la empresa “Real Chancas” que cubría la ruta Pucallpa - Lima se despistó en la medianoche del 16 de junio a la altura del distrito Hermilio Valdizán, en Huánuco. El accidente dejó como saldo 11 muertos y unos 19 heridos.

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