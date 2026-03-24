Resumen
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que entre el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo se pronostican precipitaciones de nieve, granizo y lluvias de moderada a fuerte intensidad en algunas zonas del centro y sur de la sierra.
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