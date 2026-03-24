El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que entre el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo se pronostican precipitaciones de nieve, granizo y lluvias de moderada a fuerte intensidad en algunas zonas del centro y sur de la sierra.

Según su reporte, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s.n.m. de la sierra centro y sierra sur.

Zonas en naranja registrarán precipitaciones de fuerte intensidad, según Senamhi.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. No se descarta la ocurrencia de lluvia ligera y dispersa hacia la costa.

De otro lado, la entidad precisó que se pronostican para este miércoles 25 de marzo acumulaciones de lluvia entre los 15 mm/día y 22 mm/día en la sierra norte, entre 10 mm/día y 16 mm/día en la sierra centro y valores entre 15 mm/día y 25 mm/día en la sierra sur.

De otro lado, reportan un pronóstico de precipitaciones de moderada intensidad, así como chubascos, a lo largo de la sierra, especialmente en la zona sur, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Finalmente, prevén lluvias y/o chubascos de moderada intensidad, principalmente en la selva norte y centro.