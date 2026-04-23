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Trabajos para restablecer la transitabilidad en el sector Copuma afectados por deslizamiento de tierra. (Foto: MTC)
Trabajos para restablecer la transitabilidad en el sector Copuma afectados por deslizamiento de tierra. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia al sector Copuma, ubicado en la provincia de Huacaybamba, Huánuco, para acelerar las intervenciones técnicas para restablecer el tránsito en la ruta nacional PE-14A, afectada por desprendimientos de rocas.

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