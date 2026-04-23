El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia al sector Copuma, ubicado en la provincia de Huacaybamba, Huánuco, para acelerar las intervenciones técnicas para restablecer el tránsito en la ruta nacional PE-14A, afectada por desprendimientos de rocas.

La provincia de Huacaybamba permanece aislada por vía terrestre desde el pasado 15 de marzo debido a deslizamientos provocados por intensas lluvias. Los daños se concentran entre los kilómetros 185+190 y 185+250 del tramo Puchca–Huacaybamba, en una zona conocida como “Garganta del Diablo”, donde se registró la pérdida de la plataforma vial.

Informes de Provías Nacional indicaron que la inestabilidad del talud superior y la presencia de rocas fracturadas representan un riesgo crítico para la seguridad en el área. Los trabajos previos de limpieza y voladura controlada no fueron suficientes para rehabilitar el paso vehicular debido a la complejidad geográfica del terreno.

La interrupción de la carretera afecta directamente a más de 20,000 personas y paraliza el traslado de productos agrícolas hacia los mercados locales. Asimismo, la población reportó dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustible y el traslado de pacientes hacia centros de salud de mayor complejidad.

La declaratoria de emergencia faculta al Ejecutivo a realizar contrataciones directas y reforzar las labores de supervisión permanente en la zona de desastre. Por el momento, las autoridades mantienen habilitado únicamente el paso peatonal y el sistema de trasbordo de pasajeros bajo condiciones controladas.