Las normas de tránsito en el Perú cumplen un papel fundamental en la organización de la circulación y la prevención de accidentes. De hecho, respetar las normas de tránsito contribuye a construir una ciudad más segura para conductores y peatones, reducir las conductas de riesgo y promover una convivencia vial basada en la responsabilidad y el respeto. En ese sentido, conocer sus reglas resulta fundamental para evitar multas, especialmente para quienes están aprendiendo a conducir o buscan recordar algunos aspectos básicos de la circulación vial. Entre ellas se encuentran las líneas de tránsito, una marca pintada que usualmente se ve sobre la pista en carreteras y avenidas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE TRÁNSITO QUE NO DEBES CRUZAR Y EVITAR MULTAS?

Las líneas amarillas en las vías, tanto en el Perú como en el mundo, son elementos esenciales para la seguridad y organización del tránsito, pues permiten indicar restricciones, ordenar la circulación y orientar a los conductores. Asimismo, funcionan como complemento de las señales verticales, semáforos y demás dispositivos de control vial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dos de las principales sanciones por incumplir las marcas viales son las infracciones G41 y G04, ambas consideradas graves y con una multa de S/428. Eso no es todo, la primera suma 40 puntos y contempla la remoción del vehículo, mientras que la segunda acumula 30 puntos en el récord del conductor. A continuación, te presentamos, compartido por el diario Correo, los tipos de líneas según el MTC:

Línea doble continua : Este representa el máximo nivel de restricción: prohíbe adelantar e invadir el carril contrario.

: Este representa el máximo nivel de restricción: prohíbe adelantar e invadir el carril contrario. Línea continua: Se ubica en el centro de la calzada y delimita el cambio de carril.

Se ubica en el centro de la calzada y delimita el cambio de carril. Línea punteada: Señala el cambio entre líneas continuas y segmentadas. Es decir, es más corta y ancha que una línea segmentada convencional.

Señala el cambio entre líneas continuas y segmentadas. Es decir, es más corta y ancha que una línea segmentada convencional. Línea segmentada (discontinua): Permite cambiar de carril, siempre que se realice con las debidas precauciones de seguridad vial.

Permite cambiar de carril, siempre que se realice con las debidas precauciones de seguridad vial. Línea de borde de calzada o superficie de rodadura : Indica que está prohibido estacionar y señala una zona restringida.

: Indica que está prohibido estacionar y señala una zona restringida. Líneas canalizadoras de tránsito: Forman las islas que organizan y dirigen el tránsito en las intersecciones a nivel.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO QUE BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES?

Según las normativas del MTC, aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses, a fin de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del chofer ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.