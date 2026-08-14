Por Redacción EC

Las normas de tránsito en el Perú cumplen un papel fundamental en la organización de la circulación y la prevención de accidentes. De hecho, respetar las normas de tránsito contribuye a construir una ciudad más segura para conductores y peatones, reducir las conductas de riesgo y promover una convivencia vial basada en la responsabilidad y el respeto. En ese sentido, conocer sus reglas resulta fundamental para evitar multas, especialmente para quienes están aprendiendo a conducir o buscan recordar algunos aspectos básicos de la circulación vial. Entre ellas se encuentran las líneas de tránsito, una marca pintada que usualmente se ve sobre la pista en carreteras y avenidas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.