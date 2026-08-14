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Diego Torres regresó recientemente a Lima para presentar su nueva etapa musical con “Mi Norte y Mi Sur”.
Diego Torres regresó recientemente a Lima para presentar su nueva etapa musical con “Mi Norte y Mi Sur”.
Por Ángel Navarro Quevedo

A inicios de este mes, Diego Torres volvió a Lima para encontrarse con un público que lo acompaña desde hace décadas. Su reciente concierto fue también una oportunidad para presentar parte de “Mi Norte y Mi Sur”, el álbum que da nombre a su actual gira y que marca un nuevo capítulo en una carrera que comenzó mucho antes de que varias de sus canciones se convirtieran en clásicos del pop latino. El disco llega después de años de escenarios, grabaciones y colaboraciones, pero Torres todavía encuentra motivos para revisar su manera de trabajar.

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