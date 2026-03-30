Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego Torres regresa a la Perú con su gira “Mi Norte & Mi Sur”. (Foto: Difusión)
Diego Torres regresa a la Perú con su gira “Mi Norte & Mi Sur”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Diego Torres confirmó su regreso a Lima con un único concierto cargado de emoción. El artista argentino se presentará el próximo 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional “Mi Norte & Mi Sur”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.