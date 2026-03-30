Diego Torres confirmó su regreso a Lima con un único concierto cargado de emoción. El artista argentino se presentará el próximo 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional “Mi Norte & Mi Sur”.

La venta de entradas será a través de Teleticket e iniciará los días 1 y 2 de abril a las 10 a.m., con un 15% de descuento para clientes con tarjetas Interbank.

El reconocido intérprete, considerado uno de los máximos exponentes de la música romántica en español y ganador de múltiples premios internacionales, ofrecerá un espectáculo íntimo en el que repasará los mayores éxitos de su carrera, junto a las canciones de su más reciente producción discográfica.

Diego Torres se presentará el próximo 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Difusión)

Durante el show, el público peruano podrá disfrutar de clásicos como “Color esperanza”, “Sueños”, “Mejor que ayer”, “Penélope” y “Sé que ya no volverás”, temas que han marcado a varias generaciones y consolidado su trayectoria internacional.

Además, el concierto incluirá la presentación de su álbum “Mi Norte & Mi Sur”, un trabajo compuesto por once canciones que reflejan su evolución artística. Este álbum incluye importantes colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.

La relación entre Diego Torres y el público peruano ha sido siempre cercana. En cada visita, el cantante ha logrado conectar con sus seguidores, quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera y han convertido sus presentaciones en experiencias memorables.

De esta manera, Diego Torres se presentará el próximo 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde mostrará su evolución musical sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más queridos del continente.

La venta de entradas en Teleticket comenzará el 1 de abril a las 10 a.m., con un 15% de descuento para clientes Interbank.