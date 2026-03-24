El músico colombiano Camilo, seis veces ganador del Latin Grammy, anunció oficialmente su gira “Camilo Worldwide Tour 2026”, que abarcará más de 15 países de América y Europa, incluyendo dos paradas en territorio peruano para noviembre.

Así, el recorrido por Sudamérica iniciará en octubre en Asunción y llegará al Perú el 8 de noviembre en Arequipa , seguido de una presentación en Lima el 10 de noviembre , donde no solo repasará sus éxitos consolidados, sino que servirá de plataforma para estrenar material inédito, informó su equipo.

La gira comenzará el 13 de junio en Tenerife, España, y tras una extensa serie de conciertos en Europa, México, Estados Unidos y el Caribe, finalizará el 12 de diciembre en Bogotá, Colombia.

En ese sentido, la propuesta artística de este tour se mantiene fiel a la filosofía del colombiano, quien promueve el concepto del “Amor como Revolución”, que ha permitido al intérprete de "Vida de Rico" colaborar con figuras como Alejandro Sanz, Camila Cabello, Carín León y su esposa, Evaluna.

El artista anunció su gira mundial a través de un video en redes sociales, acompañado por su hija menor. En el clip reveló las fechas de sus presentaciones, incluyendo dos shows programados en Perú | Foto: Instagram

Aunque la fecha en Lima ya es oficial, la organización mantiene en reserva tanto el lugar del evento como los precios de las entradas para el regreso del artista colombiano.