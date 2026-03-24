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Aunque la fecha en Lima ya es oficial, la organización aún mantiene bajo reserva el local del evento y la escala de precios para el esperado concierto del colombiano | Foto: Instagram (@camilo)
Aunque la fecha en Lima ya es oficial, la organización aún mantiene bajo reserva el local del evento y la escala de precios para el esperado concierto del colombiano | Foto: Instagram (@camilo)
Por Redacción EC

El músico colombiano Camilo, seis veces ganador del Latin Grammy, anunció oficialmente su gira “Camilo Worldwide Tour 2026”, que abarcará más de 15 países de América y Europa, incluyendo dos paradas en territorio peruano para noviembre.

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