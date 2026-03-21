¡BTS está de vuelta! El fenómeno global del K-pop anunció que sus dos primeros conciertos de la gira mundial “Arirang” se transmitirán en cines de todo el mundo.

Este tour, que marca su regreso a los escenarios a gran escala en casi cuatro años, contempla un total de 82 presentaciones en 34 países.

Por ello, HYBE, la compañía que gestiona al grupo, confirmó que las presentaciones seleccionados para proyectarse en la pantalla grande serán los de Goyang, en Corea del Sur, y Tokio, en Japón.

En ese sentido, debido a la diferencia horaria, en Perú las funciones corresponden a retransmisiones programadas y no a una emisión en tiempo real, mismas que podrán verse en la mayoría de salas nacionales.

BTS en cines de Perú: Fechas, horarios y sedes

Las cadenas Cineplanet, Cinemark y Cinépolis han confirmado la proyección del evento en sus salas a nivel nacional, cuyas fechas programadas son las siguientes:

Sábado 11 de abril: Concierto en Goyang, Corea del Sur.

Concierto en Goyang, Corea del Sur. Sábado 18 de abril: Concierto en Tokio, Japón.

El espectáculo, que presenta el quinto álbum completo del grupo llamado ‘Arirang’, destaca por un diseño de escenario en 360 grados, ofreciendo una experiencia inmersiva de tres horas de duración para los asistentes.

Una fotografía de prensa cedida por BIGHIT MUSIC/Netflix muestra al grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl | Foto: EFE / BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT

Las funciones se llevarán a cabo en dos turnos, a las 2:00 p. m. y a las 5:45 p. m. Hasta el cierre de esta nota, aún se pueden encontrar boletos disponibles tanto en canales presenciales como digitales.

De ese modo, en Lima, cadenas como Cineplanet habilitarán salas en complejos como Norte, San Miguel, Mall del Sur, Centro Cívico, Brasil y Primavera, incluyendo formatos regulares y Xtreme.

El grupo de K-pop BTS actúa en la Plaza de Gwanghwamun durante su esperado regreso tras casi cuatro años de ausencia, reuniendo a unos 260,000 seguidores en el centro de Seúl / KIM HONG-JI

Por su parte, Cinemark ofrecerá funciones en la mayoría de sus sedes en formato normal y XD, mientras que Cinépolis contará con salas disponibles en Larcomar, Plaza Norte y Santa Anita

En provincias, ciudades como Arequipa, Chiclayo y Cusco también contarán con funciones según la disponibilidad de cada cadena. La distribución global está a cargo de Trafalgar Releasing.

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

BTS: el esperado regreso del grupo y su primera visita al Perú

Este retorno marca el fin del servicio militar obligatorio de todos sus integrantes. Tras cuatro años de ausencia, el septeto retoma su actividad grupal para iniciar una nueva etapa junto a su comunidad global de seguidores, conocida como ARMY.

Precisamente, este 21 de marzo de 2026, la banda marcó su regreso oficial con el evento “The Comeback Live: Arirang”, un concierto especial desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl, transmitido en vivo a nivel mundial a través de Netflix.

Confirmación oficial de la presencia de la banda BTS en Lima para el mes de octubre de 2026.

Asimismo, se confirmó que BTS realizará su primera visita oficial al Perú con dos presentaciones programadas para los días 8 y 9 de octubre de 2026. Aunque las fechas están pactadas, el recinto donde se llevarán a cabo los conciertos aún está por definirse.

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