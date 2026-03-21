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El grupo de K-pop BTS se reunió hoy tras casi cuatro años con un concierto en la Plaza Gwanghwamun. El evento congregó a 260,000 seguidores en el centro de Seúl y fue transmitido en vivo para millones de espectadores del mundo | Foto: AFP
El grupo de K-pop BTS se reunió hoy tras casi cuatro años con un concierto en la Plaza Gwanghwamun. El evento congregó a 260,000 seguidores en el centro de Seúl y fue transmitido en vivo para millones de espectadores del mundo | Foto: AFP
/ KIM HONG-JI
Por Redacción EC

¡BTS está de vuelta! El fenómeno global del K-pop anunció que sus dos primeros conciertos de la gira mundial “Arirang” se transmitirán en cines de todo el mundo.

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