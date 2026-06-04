El líder etnocacerista Antauro Humala expresó nuevamente su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez y rechazó las comparaciones con su hermano, el expresidente Ollanta Humala, a quien acusó de haberlo traicionado tras llegar al poder.

Durante una entrevista en el podcast Escajadillo, Humala sostuvo que tiene plena confianza en que Sánchez mantendrá los compromisos asumidos durante la campaña y afirmó que existen diferencias sustanciales con lo ocurrido en el gobierno de su hermano.

“Esta vez quiero decir que Roberto no es Ollanta. Roberto no tiene a una Nadine al costado y Antauro no está preso, Antauro está libre. Para mí eso es suficiente” , declaró.

El exmilitar recordó que durante el mandato de Ollanta Humala se produjo lo que considera una ruptura con los postulados originales del nacionalismo, luego de la adopción de la denominada “Hoja de Ruta”.

“He pasado por cosas más graves. Una posición parecida la sufrí cuando estaba preso y Ollanta asumió el poder y nos traicionó con la Hoja de Ruta obedeciendo a Vargas Llosa, y nosotros nos quedamos 18 años en la cárcel”, afirmó.

Humala también aseguró que la victoria de Sánchez en la segunda vuelta electoral es prácticamente un hecho debido al respaldo de sectores vinculados al castillismo y al nacionalismo.

“Les pronostiqué el triunfo de Juntos por el Perú por la sencilla razón de que ahí estaban las fuerzas electorales más potentes, el castillismo y el nacionalismo. Ya estamos viendo los resultados”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que espera celebrar el resultado electoral el próximo domingo.

“Estoy completamente seguro de que el domingo vamos a celebrar el triunfo de nuestro candidato Roberto Sánchez”, indicó.

Reitera postura sobre Chile

Durante la entrevista, Humala reiteró además algunas de las posiciones históricas del etnocacerismo respecto a Chile y afirmó que su organización política considera que existen asuntos pendientes entre ambos países.

“Como partido etnocacerista, creemos que tenemos un capítulo pendiente con Chile”, señaló.

Asimismo, cuestionó la candidatura de Keiko Fujimori y sostuvo que su eventual elección sería favorable para intereses extranjeros.

“Yo he llegado a la conclusión de que (Keiko Fujimori) no solo es la candidata de la colonia extranjera, también es candidata de los chilenos”, afirmó.

Humala sostuvo que mantiene una posición “fundamentalista del patriotismo” y aseguró que el etnocacerismo es la única agrupación política que continúa planteando estos temas dentro de su programa político.