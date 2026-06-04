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Antauro Humala aseguró que Roberto Sánchez "no tiene una Nadine al lado".
Antauro Humala aseguró que Roberto Sánchez "no tiene una Nadine al lado".
Por Redacción EC

El líder etnocacerista Antauro Humala expresó nuevamente su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez y rechazó las comparaciones con su hermano, el expresidente Ollanta Humala, a quien acusó de haberlo traicionado tras llegar al poder.

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