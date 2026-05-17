Dos candidaturas, una decisión: este especial compara los perfiles de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez —trayectoria, entorno, ingresos y propuestas— con base en información pública.

Dos candidaturas, una decisión: este especial compara los perfiles de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez —trayectoria, entorno, ingresos y propuestas— con base en información pública.

Información según las hojas de vida declaradas por los candidatos para estas elecciones.

Profesión declarada Administradora de empresas Campo principal de especialización Administración y Gestión Empresarial Formación más alta alcanzada Máster en Administración de Empresas Profesión declarada Piscólogo Campo principal de especialización Psicología y Políticas Sociales Formación más alta alcanzada Maestría en Políticas Sociales

Experiencia en el sector público Sí Principal cargo público declarado Congresista de la República (2006 - 2010) Experiencia en el sector público Sí Principal cargo público declarado Congresista de la República (2021-2025)

Cargos de elección popular Congresista por Alianza por el futuro (2006-2011). Cargos políticos o partidarios Presidenta del Partido Fuerza Popular Continuidad política No se declara militancia previa distinta a la actual Cargos de elección popular Congresista de la República (2021-2025) Cargos políticos o partidarios Apoderado de Juntos por el Perú Continuidad política Partido Movimiento Humanista Peruano (2005-2007).

Estado: Afiliación cancelada

Sentencias judiciales declaradas Declara no tener sentencias Demandas fundadas en su contra Declara no tener demandas Sentencias judiciales declaradas Declara no tener sentencias Demandas fundadas en su contra Declara no tener demandas

S/271,853.45 Declarados En su hoja de vida, Keiko Fujimori declaró una remuneración bruta anual en el sector privado de S/ 271,853.45. Este monto corresponde a ingresos percibidos en actividades privadas durante el periodo consignado en el documento oficial. S/224,945.83 Declarados En su hoja de vida, Roberto Sánchez declaró una remuneración bruta anual en el sector público de S/ 224,945.83. Este monto corresponde a ingresos percibidos en actividades públicas durante el periodo consignado en el documento oficial.

“La delincuencia se combatirá con "mano dura y no con abrazos". Declaraciones durante el programa ”Siempre a las 8″ con Milagros Leiva, en El Comercio "Pedro Castillo se encuentra secuestrado por la mafia". Declaración dada durante el debate presidencial sobre la situación legal del expresidente.

LUIS

GALARRETA VELARDE

55 años Político peruano con trayectoria en el Congreso y en gobiernos locales. Fue regidor de Lima (2003–2006) y congresista en tres periodos consecutivos (2006–2020), donde también llegó a presidir el Congreso en 2017. Militó en el Partido Popular Cristiano y luego se incorporó a Fuerza Popular, agrupación en la que ha sido parlamentario andino y secretario general, y por la que actualmente postula a la vicepresidencia. MIGUEL ANGEL

TORRES MORALES

46 años Abogado y político peruano. Fue congresista por Lima en el periodo 2020–2021, donde presidió la comisión encargada de investigar el caso Lava Jato. Anteriormente se desempeñó como asesor en el Congreso y en entidades públicas, y ha estado vinculado a Fuerza Popular, organización política por la que participa en la actual contienda electoral como candidato a la vicepresidencia. ANALÍ MÁRQUEZ

HUANCA

37 años Política y abogada peruana con trayectoria en la gestión pública y gobiernos locales. Ha desempeñado diversos cargos técnicos y de confianza, destacando como jefa de la oficina DEMUNA en las municipalidades de Quiñota y Llusco, así como especialista en la municipalidad de Megantoni. Cuenta con una maestría en Gestión Pública y experiencia profesional en asesoría jurídica municipal. Actualmente forma parte de Juntos por el Perú, agrupación por la que postula a la primera vicepresidencia de la República y como diputada por la región Cusco. BRÍGIDA CURO

50 años Política peruana con trayectoria en gobiernos locales. Fue regidora distrital de Capachica entre 1999 y 2002. Se ha desempeñado principalmente en el sector independiente realizando labores agropecuarias en la Comunidad Campesina Chillora desde el año 2006. Actualmente se encuentra afiliada a Juntos por el Perú, agrupación por la que postula a la segunda vicepresidencia de la República y como diputada por la región Puno.

“Lo que sí creo es que vamos a tener que salir del Pacto de San José”. Declaraciones durante el programa ”Siempre a las 8″ con Milagros Leiva, en El Comercio "A Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado". Afirmación reciente en sus mítines de 2026, que contradice su postura inicial de 2022 cuando afirmó que no podía avalar la decisión de Castillo "por principios democráticos".

Resumen basado en el especial “¿Qué propone tu candidato?”, que analiza los planes de gobierno 2026–2031 con apoyo de inteligencia artificial y revisión editorial.

agricultura

El plan estipula la ejecución del "Programa Nacional de Riego Tecnificado" y la entrega de 5,000 tractores financiados por el Estado. El documento menciona el impulso al "Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua" en zonas altoandinas. Asimismo, propone la implementación del "Plan Cadenas de Frío y Acopio Productivo" y describe el fortalecimiento de la asistencia técnica e innovación para la agricultura familiar. La propuesta prioriza la "agricultura familiar y la soberanía alimentaria" frente al modelo agroexportador. El documento estipula la protección de los recursos hídricos para uso agrícola y el combate a plagas que generan pérdidas económicas. Asimismo, menciona el fomento de la agroecología y el rechazo a políticas que excluyan al campesinado de la dinámica productiva.

cambio climático

El texto plantea la elaboración de "Planes Regionales de Adaptación Climática" con infraestructura verde. El documento menciona la ampliación de seguros climáticos para pequeños productores ante sequías e inundaciones. Asimismo, estipula la modernización del "Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental" y describe la ejecución de obras de prevención en cuencas ciegas para mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos y proteger a poblaciones vulnerables. El documento fija la meta de aprobar el "100% de estudios de cabeceras de cuenca" y financiar planes de conservación. El texto propone restituir la intangibilidad de las fuentes de agua y priorizar su uso para el consumo humano y la seguridad alimentaria. Asimismo, menciona la necesidad de adaptar la gestión de recursos frente a los riesgos climáticos.

cultura

El documento propone la creación del "Fondo Empresarial de Desarrollo Turístico" para financiar proyectos de pequeñas empresas. El texto menciona la puesta en valor sostenible de "Choquequirao" y el lanzamiento de la campaña internacional "Vuelve al Perú". Además, plantea la implementación de una política de "Cielos Abiertos" para atraer aerolíneas y describe la capacitación de trabajadores del sector mediante el "Programa Nacional de Primer Empleo Turístico Joven". El plan propone "descolonizar la cultura" y fortalecer las industrias creativas nacionales. El documento menciona la protección del patrimonio ancestral y la promoción de un turismo sostenible administrado por las comunidades locales. Además, valora la diversidad plurinacional como un activo para el desarrollo económico y la identidad social del país.

descentralización

El texto propone la implementación del "Canon para el Pueblo" para redistribuir recursos directamente a la población. El documento menciona la creación del programa "Asiste Regional" para brindar asistencia técnica a gobiernos subnacionales en inversión pública. Asimismo, estipula la modernización del proceso de descentralización y describe el alineamiento de los planes de incentivos municipales con el cumplimiento de políticas públicas nacionales para mejorar los servicios. Sin propuestas concretas: Tema ausente o mencionado solo de manera transversal.

economía

El documento plantea "incrementar en 25% la productividad promedio de las MYPE" a través de la digitalización. El texto propone la formación de clústeres productivos como estrategia de articulación empresarial. El plan describe el fomento de la inversión privada y la estabilidad jurídica como condiciones para la reactivación, estipulando estas acciones como los mecanismos para la generación de empleo formal. El texto describe un modelo de economía mixta enfocado en recuperar la "soberanía sobre los recursos naturales". El documento propone la modificación del régimen económico constitucional para permitir la intervención estatal y la regulación de monopolios. Además, menciona la protección de la producción nacional y el impulso a la industrialización frente a la competencia extranjera.

educación

El texto plantea la construcción de 3,000 colegios y la ejecución del programa "Escuelas Seguras" para intervenir infraestructura dañada. El documento menciona la entrega de dispositivos electrónicos con internet y la implementación de la "Transferencia a la Alta Secundaria" para reducir la deserción. Asimismo, describe el fortalecimiento de la educación técnica con módulos productivos en secundaria y estipula la modernización de universidades públicas mediante redes regionales interconectadas. El documento define la "educación pública universal" como un derecho fundamental para reducir brechas sociales. El texto plantea garantizar el acceso gratuito en todos los niveles y vincular la formación académica con el trabajo digno. Asimismo, menciona la necesidad de revertir el subfinanciamiento del sector y fortalecer la identidad cultural en el currículo nacional.

familia

El plan plantea "incorporar el enfoque de niñez y adolescencia" en los presupuestos locales. El documento menciona el fortalecimiento de las familias mediante la promoción de la "crianza positiva" y la prevención de la violencia. Asimismo, estipula la creación del "Sistema Nacional de Cuidados" para atender a poblaciones vulnerables y describe la implementación de "Escuelas de Familias" para brindar orientación y soporte socioemocional a padres y adolescentes. El plan describe a la familia como la base de la organización social. El texto menciona la valoración de la "complementariedad entre el varón y la mujer" y plantea acciones para erradicar la violencia de género. Asimismo, estipula la protección integral de niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad social.

energía minera

El documento propone la "promoción de la instalación de plantas de fundición" para procesar minerales. El texto plantea destrabar la cartera de proyectos extractivos. El plan estipula el uso eficiente de la energía en la industria, describiendo el valor agregado y la viabilidad social de las operaciones como condiciones para el desarrollo del sector minero-energético. El plan propone la "nacionalización de los recursos estratégicos" y la revisión de los contratos ley. El documento plantea modificar la Constitución para facultar la actividad empresarial del Estado en sectores extractivos. Asimismo, estipula que la renta generada por la minería y el gas debe orientarse al desarrollo industrial nacional y la soberanía energética.

familia

El plan plantea "incorporar el enfoque de niñez y adolescencia" en los presupuestos locales. El documento menciona el fortalecimiento de las familias mediante la promoción de la "crianza positiva" y la prevención de la violencia. Asimismo, estipula la creación del "Sistema Nacional de Cuidados" para atender a poblaciones vulnerables y describe la implementación de "Escuelas de Familias" para brindar orientación y soporte socioemocional a padres y adolescentes. El plan describe a la familia como la base de la organización social. El texto menciona la valoración de la "complementariedad entre el varón y la mujer" y plantea acciones para erradicar la violencia de género. Asimismo, estipula la protección integral de niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad social.

gobernanza digital

El documento plantea la "digitalización de los procesos de licitación" en las obras públicas. El texto propone implementar una plataforma única de trámites administrativos. El plan describe el uso de herramientas tecnológicas para asegurar la trazabilidad del gasto presupuestal, señalando la transparencia digital como el mecanismo para el control de la ejecución de fondos estatales. La propuesta describe una "campaña nacional de alfabetización digital" para prevenir delitos informáticos. El texto plantea asegurar la conectividad en el 80% de las escuelas y desarrollar un sistema de salud interoperable. Además, menciona el uso de herramientas tecnológicas para el rastreo de flujos financieros ilícitos y la trazabilidad de insumos en el sector minero.

infraestructura

La propuesta indica la ejecución de un "Plan Nacional de Infraestructura Sostenible" priorizando corredores logísticos. El documento menciona el uso de mecanismos como Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos para cerrar brechas. Además, plantea el "Programa Reactivación" para destrabar obras paralizadas y describe la modernización de puertos y aeropuertos regionales para mejorar la conectividad y reducir costos logísticos, conectando centros de producción con mercados internacionales. El texto registra que "9 de cada 10 hospitales" presentan una infraestructura inadecuada. El documento propone el cierre de brechas físicas en salud y educación mediante inversión pública. Asimismo, plantea el desarrollo de infraestructura hídrica y vial que integre el mercado interno y conecte las zonas productivas con los centros de consumo.

justicia y DD. HH.

El texto estipula la "reforma integral del sistema de justicia" y la obligatoriedad del "Expediente Judicial Electrónico". El documento menciona la creación de "Unidades de Flagrancia Express" para acelerar sentencias y el fortalecimiento de la "Carrera Nacional de Defensa de Oficio". Asimismo, propone la implementación de la interoperabilidad digital entre operadores de justicia y describe la construcción de infraestructura penitenciaria bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas. El texto propone la creación de una "Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional". El documento estipula la revisión de casos de persecución política y la reparación integral a víctimas de violencia. Además, plantea reformas al sistema judicial para evitar la criminalización de la protesta social y garantizar el respeto a los derechos humanos.

medio ambiente

El documento propone la implementación de un "Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal" con monitoreo satelital. El texto menciona la creación del "Fondo Verde Amazónico" para financiar proyectos sostenibles. Además, plantea un régimen de incentivos tributarios para "Empresas Verdes" que inviertan en reciclaje y eficiencia energética, y estipula la remediación de pasivos ambientales priorizando cuencas altoandinas y zonas críticas. El plan propone "restablecer las condiciones de intangibilidad de cabeceras de cuenca" y glaciares. El documento menciona el financiamiento de planes de conservación de ecosistemas mediante un "Fondo de Agua". Asimismo, estipula la priorización del recurso hídrico para el consumo humano y la agricultura familiar sobre las actividades extractivas industriales.

salud

El plan propone la creación de "Centros de Salud Materno-Infantiles Rurales" y el fortalecimiento de la atención preventiva. El documento menciona la implementación de un "Sistema Nacional de Telemedicina" y la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas. Además, plantea la reducción de la anemia infantil mediante el "Paquete 1,000 días" y estipula la modernización del "Fondo Nacional para Enfermedades de Alto Costo" para garantizar la cobertura de tratamientos complejos. El plan indica la meta de elevar el gasto sectorial por encima del "6% del PBI". El texto describe el fortalecimiento del primer nivel de atención ante el diagnóstico de una capacidad instalada insuficiente en la mayoría de establecimientos. Además, propone la creación de un sistema de salud único con interoperabilidad digital para integrar los servicios.

seguridad

El documento plantea la implementación de un "sistema integral de bloqueo de señales móviles" en los establecimientos penitenciarios. El texto menciona la creación de "Centros de Comando y Videovigilancia (C5i)" interconectados y el uso de inteligencia artificial para el análisis delictivo. Asimismo, estipula el fortalecimiento de las "Unidades de Flagrancia Express" y la construcción de nuevos penales, describiendo la participación de las Fuerzas Armadas en el control temporal de centros de reclusión. El documento plantea una reforma estructural de la Policía Nacional y la creación del "Sistema Nacional Integrado de Información Criminal". El texto menciona la depuración de mandos policiales y estipula el fomento del servicio militar voluntario con formación técnica. Además, propone el fortalecimiento de las juntas vecinales y la recuperación de espacios públicos como medidas de prevención.

programas

sociales

El documento describe la implementación de "tarjetas alimentarias" con montos ajustables para hogares en pobreza. El texto menciona la integración de programas sociales con compras directas a productores locales y la reformulación del menú escolar con alimentos ricos en proteínas. Asimismo, plantea el fortalecimiento del programa "Haku Wiñay" para la seguridad alimentaria rural y estipula la creación de un sistema de alertas nutricionales para monitorear el costo de la canasta básica. El documento plantea combatir la pobreza a través de la "regeneración moral de la sociedad" y la justicia distributiva. El texto propone la universalización de servicios básicos como alimentación, salud y educación, en lugar de focalizar subsidios. Asimismo, menciona que el acceso a estos derechos debe ser garantizado por el Estado como base del bienestar social.

transporte

El texto plantea la implementación del "Programa Nacional de Seguridad Vial" para reducir la siniestralidad. El documento menciona el desarrollo de "corredores logísticos verdes" y la modernización de aeropuertos regionales. Además, estipula la creación de una "Ventanilla Única Multimodal" con inteligencia artificial y describe la formalización del transporte interprovincial mediante control satelital y el apoyo condicionado para mejorar la seguridad en las vías. Sin propuestas concretas: Tema ausente o mencionado solo de manera transversal.

vivienda