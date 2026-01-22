¿Qué propone tu candidato? Una guía rápida para comparar planes de gobierno 2026–2031.

Revisamos los planes de gobierno, clasificamos miles de páginas con ayuda de inteligencia artificial y verificamos cada dato editorialmente. Esta herramienta no te dirá por quién votar ni cuál plan es 'mejor', pero te permitirá explorar, filtrar y comparar objetivamente qué proponen (y qué omiten) los candidatos.

Explora por candidato o partido Encuentra resúmenes claros de cada plan y accede a una versión concisa de los temas principales que aborda. Sobre los resúmenes Estos resúmenes se basan en los planes oficiales presentados ante el JNE. Usamos el propio vocabulario de cada partido para reflejar fielmente su identidad, no la opinión de este medio.

Compara a tus candidatos Selecciona hasta 3 opciones y revisa sus planteamientos. Si ves un espacio vacío, es porque el plan no desarrolla ese tema de manera sustancial. Guía de indicadores La clasificación de cada candidato se basa en un análisis técnico de los Planes de Gobierno oficiales ante el JNE. El texto es un resumen de los planteamientos más relevantes, evaluando únicamente la precisión de la redacción original (la forma) y no la viabilidad de las promesas (el fondo). Para el análisis, identificamos el Enfoque del texto como 'Operativo' (obras), 'Tecnocrático' (gestión) o 'Normativo' (leyes y valores). Asimismo, definimos la Formulación de propuestas según su detalle técnico: 'Detallada con indicadores' si incluye metas y cifras exactas; 'Con lineamientos generales' si describe la ruta sin métricas; o 'Declarativa' si expresa intenciones sin una hoja de ruta técnica.

¿Se pueden cumplir estas promesas? Analizamos tres propuestas clave en Salud y Educación para poner a prueba nuestra clasificación. Seleccionamos estos ejemplos específicos para mostrarte cómo diferenciamos una promesa que se puede cumplir de una que no tiene sustento. Guía de resultados Este análisis clasifica una muestra de propuestas bajo los siguientes criterios: Factible, si cuenta con viabilidad y mecanismos técnicos para su ejecución; Engañosa, si plantea metas o plazos que exceden las capacidades del Ejecutivo; No está en sus manos, si su cumplimiento depende de otros poderes u organismos; Sin sustento, si carece de información técnica suficiente para determinar su viabilidad; e Inviable, si contraviene el marco legal o excede el periodo de gestión.

Prioridades y olvidos Descubre qué temas dominan la agenda y cuáles han sido ignorados por los partidos. Has scroll horizontal

Cobertura por plan La amplitud temática variable: hay planes que cubren hasta 17 ejes, frente a otros que apenas llegan a 9. El promedio se mantiene en 15 temas por partido. Muchos temas indican amplitud, no necesariamente mejor sustento. Agenda compartida Cuatro temas figuran en la agenda de casi todos los partidos: Economía, Educación, Infraestructura y Salud. Son el eje base de sus propuestas. Alta presencia = tema transversal en la agenda. Temas menos presentes Ejes como Familia, Cultura y Transporte aparecen de forma escueta o son ignorados por las agrupaciones. Baja presencia ≠ irrelevancia Más espacio en los planes (promedio) La Economía (14.2%) y los Programas Sociales (13.8%) dominan la narrativa, consumiendo casi un tercio del texto total de los planes. Les siguen Salud y Justicia Más porcentaje = más espacio, no mejor propuesta. Menos espacio en los planes (promedio) Pese a su importancia ciudadana, temas como Familia (0.58%), Transporte (1.25%) y Cultura (1.43%) ocupan un espacio insignificante en la redacción de los documentos. Poco espacio no representa calidad. Tema dominante por plan La Economía no solo es transversal, sino que es el tema que acapara el mayor volumen de palabras (14.23%) en el promedio nacional. Muestra prioridad, mas no la profundidad.

Amplitud de la agenda Muestra el abanico de temas que toca cada plan. Un partido con una barra más extensa cubre más áreas, pero mencionar muchos temas no significa tener propuestas profundas en todos. Peso de los temas Descubre qué porcentaje del texto total dedica cada partido a un tema. Esto revela sus verdaderas prioridades: a mayor porcentaje, mayor énfasis en el discurso. Nota: Si un tema marca 0%, puede ser que su mención sea tan mínima —menos del 1%— que el sistema no lo registra como prioridad. La agenda común Visualiza qué temas aparecen en casi todos los partidos. Los bloques más grandes son los asuntos inevitables de esta campaña, independientemente de la ideología.