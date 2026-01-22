¿Qué propone tu candidato?
Una guía rápida para comparar planes de gobierno 2026–2031.
Revisamos los planes de gobierno, clasificamos miles de páginas con ayuda de inteligencia artificial y verificamos cada dato editorialmente. Esta herramienta no te dirá por quién votar ni cuál plan es 'mejor', pero te permitirá explorar, filtrar y comparar objetivamente qué proponen (y qué omiten) los candidatos.
Elige la opción que prefieras para iniciar
- Candidato o partido
- Compara planes
- Panorama general
Explora por candidato o partido
Encuentra resúmenes claros de cada plan y accede a una versión concisa de los temas principales que aborda.
Estos resúmenes se basan en los planes oficiales presentados ante el JNE. Usamos el propio vocabulario de cada partido para reflejar fielmente su identidad, no la opinión de este medio.
Compara a tus candidatos
Selecciona hasta 3 opciones y revisa sus planteamientos. Si ves un espacio vacío, es porque el plan no desarrolla ese tema de manera sustancial.
La clasificación de cada candidato se basa en un análisis técnico de los Planes de Gobierno oficiales ante el JNE. El texto es un resumen de los planteamientos más relevantes, evaluando únicamente la precisión de la redacción original (la forma) y no la viabilidad de las promesas (el fondo).
Para el análisis, identificamos el Enfoque del texto como 'Operativo' (obras), 'Tecnocrático' (gestión) o 'Normativo' (leyes y valores). Asimismo, definimos la Formulación de propuestas según su detalle técnico: 'Detallada con indicadores' si incluye metas y cifras exactas; 'Con lineamientos generales' si describe la ruta sin métricas; o 'Declarativa' si expresa intenciones sin una hoja de ruta técnica.
¿Se pueden cumplir estas promesas?
Analizamos tres propuestas clave en Salud y Educación para poner a prueba nuestra clasificación. Seleccionamos estos ejemplos específicos para mostrarte cómo diferenciamos una promesa que se puede cumplir de una que no tiene sustento.
Este análisis clasifica una muestra de propuestas bajo los siguientes criterios: Factible, si cuenta con viabilidad y mecanismos técnicos para su ejecución; Engañosa, si plantea metas o plazos que exceden las capacidades del Ejecutivo; No está en sus manos, si su cumplimiento depende de otros poderes u organismos; Sin sustento, si carece de información técnica suficiente para determinar su viabilidad; e Inviable, si contraviene el marco legal o excede el periodo de gestión.
Prioridades y olvidos
Descubre qué temas dominan la agenda y cuáles han sido ignorados por los partidos.
Cobertura por plan
La amplitud temática variable: hay planes que cubren hasta 17 ejes, frente a otros que apenas llegan a 9. El promedio se mantiene en 15 temas por partido.
Muchos temas indican amplitud, no necesariamente mejor sustento.
Agenda compartida
Cuatro temas figuran en la agenda de casi todos los partidos: Economía, Educación, Infraestructura y Salud. Son el eje base de sus propuestas.
Alta presencia = tema transversal en la agenda.
Temas menos presentes
Ejes como Familia, Cultura y Transporte aparecen de forma escueta o son ignorados por las agrupaciones.
Baja presencia ≠ irrelevancia
Más espacio en los planes (promedio)
La Economía (14.2%) y los Programas Sociales (13.8%) dominan la narrativa, consumiendo casi un tercio del texto total de los planes. Les siguen Salud y Justicia
Más porcentaje = más espacio, no mejor propuesta.
Menos espacio en los planes (promedio)
Pese a su importancia ciudadana, temas como Familia (0.58%), Transporte (1.25%) y Cultura (1.43%) ocupan un espacio insignificante en la redacción de los documentos.
Poco espacio no representa calidad.
Tema dominante por plan
La Economía no solo es transversal, sino que es el tema que acapara el mayor volumen de palabras (14.23%) en el promedio nacional.
Muestra prioridad, mas no la profundidad.
Panorama general
Amplitud de la agenda
Muestra el abanico de temas que toca cada plan. Un partido con una barra más extensa cubre más áreas, pero mencionar muchos temas no significa tener propuestas profundas en todos.
Presiona una barra para más información
Peso de los temas
Descubre qué porcentaje del texto total dedica cada partido a un tema. Esto revela sus verdaderas prioridades: a mayor porcentaje, mayor énfasis en el discurso. Nota: Si un tema marca 0%, puede ser que su mención sea tan mínima —menos del 1%— que el sistema no lo registra como prioridad.
Desliza y selecciona un tema
La agenda común
Visualiza qué temas aparecen en casi todos los partidos. Los bloques más grandes son los asuntos inevitables de esta campaña, independientemente de la ideología.
Presiona sobre un tema o elige un partido
Sobre nuestra metodología
Este especial procesa los planes de gobierno del JNE utilizando automatización y agentes de Inteligencia Artificial para identificar qué temas prioriza cada partido y cuáles ignora. El análisis, apoyado por el fondo AI Catalyst de WAN-IFRA y OpenAI, combina la potencia del procesamiento de datos con una validación editorial humana paso a paso, garantizando una síntesis precisa, objetiva y comparable.
Conoce los estándares del análisis
1. Cómo procesamos la data:
Estandarización: Descargamos los planes del JNE y utilizamos flujos de automatización para limpiar, leer y uniformizar los diversos formatos de archivo.
Segmentación: Dividimos cada plan en "unidades de análisis" para que la medición sea proporcional entre documentos de distinta extensión.
Clasificación con IA: Modelos de lenguaje clasificaron cada fragmento por tema y tono, calculando indicadores de enfoque, precisión técnica, densidad y variedad temática.
Validación humana: Ningún resultado se publicó automáticamente. El equipo editorial revisó y validó los resúmenes y clasificaciones finales para asegurar su rigor.
2. Cómo medimos el discurso
Las métricas de Enfoque y Formulación de propuestas no juzgan la calidad ni la viabilidad política de una idea. Son clasificaciones descriptivas derivadas del Análisis Crítico del Discurso (ACD) y marcos teóricos de coherencia programática (siguiendo estándares como los de T.A. van Dijk y H. Klingemann).
Formulación de propuestas: Evalúa el grado de precisión del planteamiento técnico. Indica si la propuesta articula una solución específica y si el texto incluye metas cuantificables y plazos (Detallada con indicadores), lineamientos de acción (Con lineamientos generales) o solo una intención (Declarativa).
Enfoque Discursivo: Identifica la orientación narrativa del texto. Determinamos si el plan prioriza la gestión y los datos (Tecnocrático), la ejecución de obras y acciones físicas (Operativo) o los principios, leyes y derechos (Normativo).