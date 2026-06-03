Junio ya comenzó y con él llega uno de los momentos más especiales para ARMY. BIGHIT MUSIC presentó recientemente el calendario oficial del FESTA 2026, la tradicional celebración por el aniversario de BTS desde su debut el 13 de junio de 2013. Este año, el evento genera una enorme expectativa entre los fans, pues será el primero en mucho tiempo con los siete miembros nuevamente reunidos.

Cada año, durante las celebraciones por el aniversario de BTS, ARMY disfruta de contenido exclusivo, fotografías inéditas, videos especiales, mensajes para los fans y diversas sorpresas preparadas por los integrantes y su agencia. En esta ocasión, Jin, RM, J-Hope, V, Jimin, Suga y Jungkook se alistan para compartir dos semanas llenas de actividades y recuerdos que conmemoran su trayectoria desde el debut.

La cuenta regresiva ya comenzó. Para que no te pierdas ningún detalle del FESTA 2026, te compartimos el cronograma oficial con las fechas de todas las actividades, publicaciones y eventos especiales que BTS tiene preparados para celebrar junto a ARMY.

BTS se suma a los saludos por el Día de la Madre durante concierto en México. Foto: Instagram / @thv)

¿Qué es BTS FESTA 2026?

Cada junio, BTS celebra su aniversario con el FESTA BTS, una tradicional festividad que conmemora el debut de la agrupación surcoreana, ocurrido el 13 de junio de 2013. Estas fechas son especialmente significativas para ARMY, ya que durante varias semanas los seguidores pueden disfrutar de contenido exclusivo y diversas sorpresas preparadas por los integrantes para agradecer el apoyo que han recibido a lo largo de los años.

¿Qué actividades incluye el calendario de FESTA 2026?

Las actividades comenzarán este miércoles con la publicación de la tradicional fotografía anual del grupo, una costumbre que BTS mantiene desde 2014 y que se ha convertido en uno de los momentos más esperados por ARMY durante cada aniversario. Un día después, los seguidores podrán disfrutar del video de presentación de “Hooligan”, uno de los temas incluidos en su reciente álbum ARIRANG. La agenda continuará con el estreno de dos producciones especiales, “Normal Log” y “13 Side Film”, contenidos que mostrarán escenas más cercanas, espontáneas y personales de los siete integrantes.

La celebración tomará aún más fuerza la próxima semana con el esperado regreso de “RUN BTS 2.0”, la nueva etapa del popular programa de variedades protagonizado por los miembros de la agrupación, una noticia que ha generado gran expectativa entre los fans.

Además, el 12 de junio BTS lanzará oficialmente “Come Over”, una canción producida por Suga que hasta ahora solo había estado disponible en la edición de lujo en vinilo de ARIRANG, permitiendo que más seguidores puedan disfrutar de este tema.

El FESTA 2026 culminará con broche de oro en Corea del Sur, donde BTS ofrecerá dos conciertos los días 12 y 13 de junio en el Estadio Principal de Busan, como parte de las celebraciones de ARIRANG y del aniversario de la agrupación.