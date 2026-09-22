El fenómeno del boxeo entre influencers, creadores de contenido y celebridades regresa con su edición más ambiciosa hasta la fecha. Párense de Manos 4 (PDM IV) ya tiene fecha, sede y un main card lleno de cruces épicos que prometen paralizar la escena del entretenimiento en América Latina y España.

Organizado por el equipo de Paren la Mano —encabezado por Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfre Montes de Oca y Roberto Galati—, este evento se ha consolidado como la velada de boxeo amateur más importante del streaming sudamericano. A continuación, te contamos todos los detalles sobre la fecha, la cartelera completa, la sede y cómo comprar las entradas.

¿Cuándo y dónde se celebra Párense de Manos 4?

La cuarta entrega de Párense de Manos se llevará a cabo el viernes 18 de diciembre. Tras el rotundo éxito en recintos de gran capacidad en ediciones anteriores, la organización confirmó un cambio de escenario de primer nivel para albergar a miles de fanáticos en vivo.

El evento tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Vicente López, la casa del Club Atlético Platense, ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, Argentina. El recinto ofrecerá un montaje técnico gigante, con pantallas LED de alta definición, iluminación de nivel internacional y un ring montado en el centro del campo de juego para garantizar visibilidad desde todos los ángulos.

Cartelera oficial de peleas: Todos los cruces confirmados

Durante la transmisión especial del “Cara a Cara”, la organización presentó oficialmente a los protagonistas que subirán al cuadrilátero tras meses de intensa preparación física y técnica.

El Polaco vs. Brian Sarmiento

Uno de los choques más esperados de la noche. Por un lado, Ezequiel “El Polaco” Coplillo, uno de los referentes indiscutidos de la cumbia argentina; por el otro, Brian Sarmiento, exfutbolista profesional reconvertido en figura mediática. Ambas personalidades aseguran un show repleto de carisma, potencia y rivalidad dentro de la categoría de peso pesado.

Shelao vs. Andoni

Un duelo de alcance internacional entre dos gigantes de la comunidad hispanohablante. El streamer chileno Shelao, veterano de la Velada del Año de Ibai Llanos, se enfrentará al influencer y atleta de fitness español Andoni. Este enfrentamiento destaca por la impresionante contextura física de ambos competidores, lo que anticipa un combate lleno de nocauts potenciales.

Cami Mayán vs. Luli González

El combate femenino estelar enfrentará a dos de las creadoras de contenido más influyentes de la escena actual en el streaming argentino: Cami Mayán (integrante del canal Patria y Familia en Luzu TV) frente a Luli González (referente de Olga). Ambas debutarán sobre el ring tras un campamento de entrenamiento intensivo.

El resto de la cartelera de combates

La Agusneta vs. Brunenger: Enfrentamiento de alto voltaje entre creadores de contenido en las plataformas Twitch y Kick.

Enfrentamiento de alto voltaje entre creadores de contenido en las plataformas Twitch y Kick. Pri Mora vs. Albere: Cruce estelar en la categoría femenina con gran presencia de seguidores en redes sociales.

Cruce estelar en la categoría femenina con gran presencia de seguidores en redes sociales. Renzo Pantich vs. Joaco López: Choque de periodistas y creadores de contenido deportivo.

Choque de periodistas y creadores de contenido deportivo. Bauleti vs. Balanza: Un duelo generacional en la comunidad del streaming.

Un duelo generacional en la comunidad del streaming. Beni Mármol vs. Mortedor: Promesa de combate ágil e intenso entre jóvenes streamers.

Promesa de combate ágil e intenso entre jóvenes streamers. Milica vs. Arigeli: La revancha más esperada por la comunidad internacional tras la cancelación de su pelea programada en México.

La revancha más esperada por la comunidad internacional tras la cancelación de su pelea programada en México. El regreso de Momo: El histórico creador de contenido Gerónimo “Momo” Benavides confirmó su participación estelar en el evento, con rival a confirmar en las próximas semanas.

¿Dónde ver en vivo Párense de Manos IV vía streaming?

Para quienes no puedan asistir de manera presencial al Estadio Ciudad de Vicente López, el evento completo se transmitirá de forma totalmente gratuita y en vivo a través del canal oficial de Kick de Luquitas Rodríguez y las plataformas de Paren la Mano.

La cobertura especial comenzará desde la tarde con la alfombra roja, la llegada de los invitados VIP, alfombra de celebridades y los shows musicales en directo que acompañarán cada una de las peleas principales.

Precios y cómo comprar las entradas para PDM 4

Las entradas ya se encuentran a la venta en su fase oficial a través de la plataforma digital Planout.ar. Los valores varían según la ubicación dentro del estadio: