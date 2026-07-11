¿Quiénes pelearán en “La Noche Dorada 2” que organiza El Zeein? | Foto: @lanochedorada
¿Quiénes pelearán en “La Noche Dorada 2” que organiza El Zeein? | Foto: @lanochedorada
Por Redacción EC

La segunda edición de ‘La Noche Dorada’ ya tiene todo listo para volver a reunir a algunas de las figuras más populares del mundo digital. El evento de boxeo amateur organizado por el streamer Andy Merino, conocido como ElZeein, enfrentará a influencers, tiktokers y creadores de contenido de Perú, Colombia y Chile en una cartelera que promete captar la atención de miles de seguidores. Con combates estelares, rivalidades que se han trasladado de las redes sociales al cuadrilátero y la participación de personalidades muy conocidas en internet, esta velada busca repetir el éxito de su primera edición. Conoce quiénes pelearán en La Noche Dorada 2, cuándo se realizará el evento, dónde será la velada, cuánto cuestan las entradas, y cómo disfrutar del evento en caso no se pueda asistir.

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