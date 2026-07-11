La segunda edición de ‘La Noche Dorada’ ya tiene todo listo para volver a reunir a algunas de las figuras más populares del mundo digital. El evento de boxeo amateur organizado por el streamer Andy Merino, conocido como ElZeein, enfrentará a influencers, tiktokers y creadores de contenido de Perú, Colombia y Chile en una cartelera que promete captar la atención de miles de seguidores. Con combates estelares, rivalidades que se han trasladado de las redes sociales al cuadrilátero y la participación de personalidades muy conocidas en internet, esta velada busca repetir el éxito de su primera edición. Conoce quiénes pelearán en La Noche Dorada 2, cuándo se realizará el evento, dónde será la velada, cuánto cuestan las entradas, y cómo disfrutar del evento en caso no se pueda asistir.

¿QUIÉNES PELEARÁN EN ‘LA NOCHE DORADA 2′?

La organización confirmó una cartelera integrada por figuras muy conocidas de las redes sociales de Perú, Colombia y Chile. El combate principal estará a cargo del tiktoker peruano Cañita, quien se enfrentará al streamer colombiano JH de la Cruz, en un duelo que ha despertado gran expectativa desde su presentación oficial.

El combate de semifondo tendrá como protagonistas al creador de contenido Piero Arenas y al chileno Shelao, quien ya cuenta con experiencia en este tipo de espectáculos de boxeo entre influencers.

Además, el evento contará con los siguientes enfrentamientos:

Cañita vs. JH de la Cruz.

Piero Arenas vs. Shelao.

Zully vs. May Osorio.

Kingteka vs. Bebote.

Jota Shoy vs. El Jeque Árabe.

Sacha Uzumaki vs. Pulsera.

Daniela Taquire vs. Emetsuki.

Pepita vs. Pauchikita.

Cada uno de estos combates reunirá a personalidades con una importante presencia en plataformas digitales, por lo que se espera una gran convocatoria tanto en el recinto como en la transmisión en línea.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA SEGUNDA EDICIÓN DE ‘LA NOCHE DORADA’?

La segunda edición de ‘La Noche Dorada’ se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito limeño de San Borja. El escenario volverá a recibir este espectáculo de boxeo amateur que combina entretenimiento, deporte y el mundo de las redes sociales.

El evento busca repetir el éxito alcanzado en su primera edición y consolidarse como una de las principales reuniones de creadores de contenido en el país. Asimismo, los organizadores anunciaron que habrá transmisión por la plataforma Kick para quienes no puedan asistir de manera presencial, según informa Infobae.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS PARA ‘LA NOCHE DORADA 2′?

Los boletos se encuentran disponibles mediante Ticketmaster Perú y, tras concluir la etapa de preventa, comenzaron a aplicarse los precios regulares establecidos por la organización.

Estos son los montos vigentes:

Tribuna alta: S/89,70

Tribuna baja: S/161

Golden izquierda: S/276

Golden derecha: S/276

Zona para silla de ruedas: S/230

Durante la preventa se ofrecieron tarifas reducidas para algunas ubicaciones, pero desde el 11 de julio los asistentes deben adquirir sus entradas con los nuevos precios. Este evento, que reunirá a reconocidos streamers e influencers en una jornada de boxeo amateur, promete grandes emociones.