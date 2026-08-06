El Perú se prepara para un nuevo hito en su historia eclesiástica. La llegada de un sumo pontífice siempre marca un evento trascendental para la comunidad católica peruana, movilizando a millones de fieles y capturando la atención de los medios nacionales e internacionales. Ante el anuncio oficial del próximo viaje del Papa León XIV programado para noviembre de 2026, surge la interrogante sobre los antecedentes de estas visitas pontificias en el país.

Hasta la fecha, la lista de líderes de la Iglesia Católica que han pisado territorio peruano de manera oficial es sumamente selecta, reduciéndose a dos figuras históricas: San Juan Pablo II y el papa Francisco.

San Juan Pablo II: Las dos históricas visitas del “Papa Viajero”

El santo pontífice polaco, Karol Wojtyła, conocido mundialmente como San Juan Pablo II, mantiene el récord de ser el único sumo pontífice que ha visitado el Perú en más de una ocasión. Sus periplos en la década de los ochenta dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva nacional.

Papa Juan Pablo II con el Arzobispo de Lima, Juan Landázuri Ricketts, frente a la Catedral de Lima, en su segunda visita. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Primera visita apostólica (1985)

El 1 de febrero de 1985, San Juan Pablo II tocó suelo peruano por primera vez, dando inicio a una intensa gira de cinco días. En un contexto político y social complejo para el país, el “Papa Peregrino” llevó un mensaje de paz, fe y esperanza que resonó de norte a sur y de costa a selva.

Durante este recorrido histórico, el pontífice desplegó un itinerario descentralizado que incluyó las siguientes ciudades:

Lima y Callao: Sedes de multitudinarias misas e encuentros con la juventud y las autoridades.

Sedes de multitudinarias misas e encuentros con la juventud y las autoridades. Arequipa y Cusco: Espacios de gran fervor religioso en el sur andino.

Espacios de gran fervor religioso en el sur andino. Ayacucho: Un punto crítico donde envió un firme llamado a la paz en medio del conflicto armado interno.

Un punto crítico donde envió un firme llamado a la paz en medio del conflicto armado interno. Piura y Trujillo: Ciudades del norte peruano que recibieron la bendición papal.

Ciudades del norte peruano que recibieron la bendición papal. Iquitos: Marcando un hecho emblemático al ingresar a la Amazonía peruana.

Segunda visita apostólica (1988)

Tres años después, en 1988, San Juan Pablo II retornó al Perú en una visita más breve pero de gran significación espiritual. Permaneció en el país durante 40 horas con el objetivo principal de clausurar el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano celebrado en Lima, consolidando su vínculo afectivo con la feligresía peruana.

Papa Francisco: El mensaje de esperanza y reconciliación en 2018

Tuvieron que pasar tres décadas para que otro líder de la Iglesia Católica visitara el Perú. Del 18 al 21 de enero de 2018, el papa Francisco realizó un viaje apostólico bajo el lema “Unidos por la esperanza”, centrado en la integración social, la lucha contra la corrupción y la defensa de la Amazonía y sus pueblos originarios.

El Papa Francisco destacó la solidaridad y hermandad demostrada por los pobladores del norte del Perú ante los efectos devastadores causados por El Niño costero cuando vino a Perú en el 2018. (Foto: Andina)

Durante sus cuatro días de permanencia, Francisco concentró sus actividades en tres puntos clave del país:

Lima: Donde ofreció una histórica misa de cierre en la base aérea de Las Palmas ante más de un millón de personas.

Donde ofreció una histórica misa de cierre en la base aérea de Las Palmas ante más de un millón de personas. Puerto Maldonado: Punto neurálgico en la región Madre de Dios, desde donde lanzó un categórico llamado para la protección de la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas.

Punto neurálgico en la región Madre de Dios, desde donde lanzó un categórico llamado para la protección de la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas. Trujillo: Ciudad golpeada en aquel entonces por desastres naturales, donde brindó consuelo y esperanza a las familias afectadas.

León XIV en Perú: Detalles de la visita confirmada para noviembre de 2026

Con el antecedente de las visitas de Juan Pablo II y Francisco, la Iglesia local se alista para recibir al nuevo sumo pontífice. La Santa Sede ha confirmado oficialmente el viaje apostólico del papa León XIV al Perú, el cual se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre de 2026.

Esta travesía de siete días incluirá una agenda orientada a descentralizar las actividades papales y conectar con diversas realidades del país. Las ciudades incluidas en la ruta oficial son:

Lima: Capital y centro de los actos oficiales de bienvenida y encuentros institucionales.

Capital y centro de los actos oficiales de bienvenida y encuentros institucionales. Chiclayo: Representando al norte próspero y devoto.

Representando al norte próspero y devoto. Cusco: Centro histórico y cultural del sur andino.

Centro histórico y cultural del sur andino. Pucallpa: Punto de encuentro estratégico en la selva central peruana.

Con esta confirmación, León XIV se convertirá en el tercer sumo pontífice en visitar oficialmente el Perú, consolidando una tradición de fe que sigue marcando la historia del país.