El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa durante su viaje al Perú, previsto del 11 al 17 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también comprenderá Uruguay y Argentina.

El anuncio fue realizado por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó que el recorrido por territorio peruano abarcará la costa, la sierra y la Amazonía. El programa detallado de actividades será difundido en las próximas semanas.

El papa León XIV durante el encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital, este martes, en el IFEMA. (Foto: EFE/Javier Lizon)

La visita tendrá un significado especial debido a los vínculos del pontífice con el Perú. Robert Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y desarrolló gran parte de su ministerio sacerdotal en el país antes de ser convocado al Vaticano.

La capital será el primer destino del Santo Padre en territorio peruano. En Lima se prevé el desarrollo de las actividades protocolares propias de una visita de Estado y encuentros con las principales autoridades del país y representantes de la Iglesia católica, aunque el cronograma oficial aún no ha sido publicado.

En Chiclayo, ciudad donde fue obispo entre 2015 y 2023, se espera uno de los momentos centrales de la visita. Las autoridades regionales estiman la llegada de más de un millón de personas para las actividades religiosas y preparan un espacio de aproximadamente 3.000 hectáreas, donde se proyecta realizar la misa principal con capacidad para recibir hasta dos millones de fieles.

En Cusco, la municipalidad evalúa organizar una ceremonia de bienvenida en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y entregar al pontífice la Llave de la Ciudad. Asimismo, se plantea la realización de una misa multitudinaria en la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán.

El recién elegido Papa León XIV, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci)

La última etapa del recorrido será en Pucallpa, donde una misión del Vaticano ya inspeccionó diversos escenarios para definir las actividades. Entre las opciones evaluadas figuran una misa en el estadio Aliardo Soria Pérez y un encuentro con representantes de pueblos indígenas amazónicos en el boulevard de Yarinacocha.

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La visita de León XIV marcará su regreso al país donde inició su misión como religioso agustino en 1985. Tras desempeñar labores pastorales en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero de 2023 y posteriormente elegido como Sumo Pontífice.

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