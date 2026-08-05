León XIV estará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. (Foto: EFE)
León XIV estará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa durante su viaje al Perú, previsto del 11 al 17 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también comprenderá Uruguay y Argentina.

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