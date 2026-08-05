El Papa Francisco destacó la solidaridad y hermandad demostrada por los pobladores del norte del Perú ante los efectos devastadores causados por El Niño costero. (Foto: Andina)

La confirmada visita del papa León XIV al Perú marcará un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica en el país. Su llegada pondrá fin a ocho años sin la presencia de un Sumo Pontífice en territorio peruano y convertirá a León XIV en el tercer Papa que visita oficialmente el Perú. El anuncio ha despertado expectativa entre millones de fieles y ha reavivado el recuerdo de los viajes apostólicos que protagonizaron Juan Pablo II y Francisco, cuyas visitas quedaron ligadas a algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del país.

En 1985, el Papa Juan Pablo II visita Cuzco y Ayacucho, en Perú.

Juan Pablo II: cinco días que recorrieron el país

La primera visita de un Papa al Perú ocurrió entre el 1 y el 5 de febrero de 1985, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Juan Pablo II recorrió ocho ciudades en cinco días, pasando por Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Piura, Trujillo e Iquitos. Celebró multitudinarias misas, beatificó a Ana de los Ángeles Monteagudo en Arequipa y reunió a cientos de miles de jóvenes en el Hipódromo de Monterrico.

ADVANCE FOR SUNDAY JULY 16 --FILE -- The newly-elected Pope John Paul II, acknowledges cheers from pilgrims crowding Saint Peter's Square from an overlooking balcony during his first appearance as pope in this Oct. 16, 1978, file photo. The Archbishop Karol Wojtyla of Krakow, introduced himself not as the pope but as "the new bishop of Rome, called from a distant country". (AP Photo/FILE, Massimo Sambucetti)

Uno de los momentos más simbólicos se vivió en Ayacucho, donde, en pleno conflicto interno, pronunció mensajes de paz y reconciliación. Su despedida en Iquitos quedó marcada por la recordada frase: “¡El Papa es charapa!”, que el propio pontífice repitió ante la multitud.

Un regreso breve en 1988

Juan Pablo II volvió al Perú entre el 14 y el 16 de mayo de 1988, durante el gobierno de Alan García. Esta segunda visita duró apenas unas 40 horas y se desarrolló exclusivamente en Lima, en el marco del Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos.

Después de 38 años, de su llegada al Perú, las palabras de este santo pueden aplicarse a la realidad difícil, desigual y complicada por la que transita nuestro país. Durante su primera visita al Perú en 1985, Juan Pablo II, llegó las ciudades de Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo e Iquitos.

Durante esos días encabezó la clausura del congreso, consagró el Perú a Nuestra Señora de la Evangelización, envió un mensaje a los reclusos y sostuvo encuentros con religiosos y jóvenes, recordando su histórica visita de 1985.

Francisco y un mensaje para el Perú contemporáneo

Treinta años después, el papa Francisco llegó al Perú entre el 18 y el 21 de enero de 2018, convirtiéndose en el segundo pontífice en visitar oficialmente el país y el primero de origen latinoamericano. Recorrió Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.

El papa Francisco visitó el Perú en enero del 2018. En la imagen, Jorge Bergoglio en el papamóvil pasando por el centro de Lima. (Foto: Juan Ponce Valenzuela/GEC) / JUAN PONCE

Su agenda estuvo marcada por reuniones con pueblos indígenas de la Amazonía, donde denunció la depredación ambiental, la minería ilegal y la trata de personas. También abordó la corrupción, a la que calificó como un “virus social”, en un contexto de crisis política por el caso Odebrecht.

En Trujillo expresó su solidaridad con las víctimas de El Niño Costero y, en Lima, encabezó la misa más multitudinaria de su visita en la Base Aérea Las Palmas. Su mensaje final giró en torno a la esperanza, la defensa de la Amazonía y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática.

Fuente: Archivo El Comercio