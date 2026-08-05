Con la confirmada visita de León XIV, recuerda cómo fueron las históricas visitas de Juan Pablo II y Francisco al Perú y los mensajes que marcaron cada viaje
Con la confirmada visita de León XIV, recuerda cómo fueron las históricas visitas de Juan Pablo II y Francisco al Perú y los mensajes que marcaron cada viaje
Por Redacción EC

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