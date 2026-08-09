La película de los X-Men filmada en el 2000 muestra un mundo donde los mutantes poseen habilidades extraordinarias debido a una alteración genética. La historia sigue a Wolverine y Rogue, quienes terminan bajo la protección del profesor Charles Xavier. El líder de los X-Men busca promover la convivencia entre humanos y mutantes. Sin embargo, Magneto defiende una postura radical y considera que los mutantes deben luchar por su supervivencia. La tensión aumenta cuando Magneto pone en marcha un plan que amenaza con cambiar la relación entre ambas comunidades. Xavier y sus X-Men deberán enfrentarlo mientras protegen a los humanos y a otros mutantes. La cinta aborda temas como la discriminación, la intolerancia y la aceptación de las diferencias. El reparto incluye a Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen y James Marsden. Sin embargo, Marvel llegaría a un acuerdo con Kit Connor para ser Cyclops para el siguiente rodaje.

Kit Connor figura como uno de los principales candidatos para ser el personaje conocido como Cyclops

Kit Connor, conocido por interpretar a Nick Nelson en la serie de Netflix Heartstopper, estaría cerca de dar un importante salto hacia el cine de superhéroes. Según informó Deadline, el actor británico de 22 años figura como uno de los principales candidatos para incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel. De concretarse, asumiría uno de los personajes más reconocidos de los X-Men. La noticia ha generado expectativa entre los seguidores de la franquicia. Connor estaría siendo considerado para interpretar a Scott Summers, conocido como Cyclops, un mutante emblemático de los cómics de Marvel. El personaje posee la capacidad de lanzar potentes rayos de energía a través de sus ojos. Su posible incorporación marcaría la llegada del actor a una de las producciones más importantes del género de superhéroes. Hasta el momento, la información corresponde a una posible elección y no a un anuncio oficial de Marvel.

A una llamada del acuerdo entre Kit Connor al Universo Cinematográfico de Marvel para ser un X-men

El posible fichaje de Kit Connor como Cyclops también fue reportado por Variety, medio que señaló que el actor estaría en conversaciones para alcanzar un acuerdo. De concretarse, asumiría un personaje que durante años estuvo asociado con James Marsden. El intérprete dio vida a Scott Summers desde el estreno de X-Men en el año 2000. Su incorporación marcaría una nueva etapa para uno de los mutantes más reconocidos. Marsden compartió pantalla con figuras como Hugh Jackman, Ian McKellen y Patrick Stewart, integrantes del elenco original de la saga cinematográfica. La posible llegada de Connor representaría así un relevo generacional dentro del universo de los X-Men. Por su parte, CNN informó que contactó al equipo del actor para conocer su posición sobre las negociaciones. Hasta el momento, el medio permanece a la espera de una respuesta oficial.

Nueva película de X-Men no tiene título oficial, pero tendrá una nueva generación de mutantes

Jake Schreier, director de Thunderbolts, será el encargado de llevar adelante la nueva película de X-Men, aunque el proyecto todavía no cuenta con título oficial ni fecha de estreno. La producción apunta a presentar una nueva generación de mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel. En ese contexto, Deadline informó a finales de julio que Samara Weaving estaría negociando su posible incorporación como Emma Frost. La noticia ha incrementado la expectativa en torno al renovado elenco de la franquicia.

Por otro lado, Sadie Sink, reconocida por interpretar a Max en Stranger Things, habría dado un paso importante dentro de Marvel con su participación en Spider-Man: Brand New Day. La actriz asumiría el papel de Jean Grey, una de las mutantes más poderosas de los cómics. Su personaje posee habilidades telequinéticas y forma parte fundamental de la historia de los X-Men. Su incorporación apunta a consolidar el inicio de una nueva generación de mutantes en la pantalla grande.

Cuando se estrenaría la película de los X-men como Avengers: Doomsday cuyos fanáticos esperan

Marvel prepara para diciembre el estreno de Avengers: Doomsday, una de las producciones que ha despertado mayor expectativa entre los seguidores del estudio. La cinta contará con la presencia de destacados personajes relacionados con la saga X-Men. Entre los rostros confirmados figuran Patrick Stewart como el Profesor X, Ian McKellen en el papel de Magneto y James Marsden nuevamente como Cyclops. Sus apariciones han generado gran interés entre los fanáticos de los mutantes.

Hasta el momento, estos intérpretes forman parte del grupo de actores de la franquicia X-Men cuya participación en la película ya ha sido confirmada. Su regreso permitirá reunir nuevamente a figuras emblemáticas de las primeras entregas de la saga. Además, su presencia podría marcar un importante vínculo entre las distintas etapas del universo cinematográfico de Marvel. La producción mantiene aún bajo reserva otros detalles de la esperada historia.

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