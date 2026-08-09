Por Redacción EC

La película de los X-Men filmada en el 2000 muestra un mundo donde los mutantes poseen habilidades extraordinarias debido a una alteración genética. La historia sigue a Wolverine y Rogue, quienes terminan bajo la protección del profesor Charles Xavier. El líder de los X-Men busca promover la convivencia entre humanos y mutantes. Sin embargo, Magneto defiende una postura radical y considera que los mutantes deben luchar por su supervivencia. La tensión aumenta cuando Magneto pone en marcha un plan que amenaza con cambiar la relación entre ambas comunidades. Xavier y sus X-Men deberán enfrentarlo mientras protegen a los humanos y a otros mutantes. La cinta aborda temas como la discriminación, la intolerancia y la aceptación de las diferencias. El reparto incluye a Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen y James Marsden. Sin embargo, Marvel llegaría a un acuerdo con Kit Connor para ser Cyclops para el siguiente rodaje.